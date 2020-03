Primeiro vídeo gameplay de MotoGP 20

Normalmente lançado no mês de junho, a Milestone vai este ano vai lançar o próximo videojogo do MotoGP a 23 de abril, o que poderá significar que o jogo chegará primeiro do que a temporada oficial, para já prevista para começar em maio.

No vídeo vemos Il Dottore ao volante da sua Yamaha YZR-M1 no circuito italiano de Mugello, onde é o piloto que mais vezes venceu (por nove vezes, sendo sete no MotoGP – de 2002 a 2008 –, uma em 250cc – em 1999 – e uma em 125cc – em 1997).

MotoGP 20 vai ser lançado para Nintendo Switch, PC, PlayStation 4 e Xbox One.





Autor: Filipe Silva