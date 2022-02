Primeiros temas da banda sonora de Horizon Forbidden West disponíveis a partir de hoje

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que os primeiros temas da banda sonora de Horizon Forbidden West, o aguardado título AAA dos estúdios Guerrilla que chegou em exclusivo para a PlayStation®4 e para a PlayStation®5 no passado dia 18 de fevereiro, estarão disponíveis, a partir de hoje, em todas as plataformas de streaming.

A divulgação destes temas será feita em três partes, sendo que a primeira, que inclui canções como "Aloy’s Theme" (uma nova versão do emblemático tema de Aloy para Horizon Forbidden West interpretada por Julie Elven) ou "In the Flood" (a canção que poderá ser escutada na sequência inicial do jogo, interpretada por Ariana Gillis) estará disponível a partir de hoje, dia 25 de fevereiro, em todas as plataformas de streaming. Os restantes temas serão divulgados nos próximos dias.

De recordar que Horizon Forbidden West está localizado em português, e conta com um incrível elenco a dar a voz portuguesa a personagens importantes deste novo título, incluindo a atriz e apresentadora Cláudia Semedo, a atriz Benedita Pereira e o ator António Capelo.

De recordar ainda que Horizon Forbidden West apresenta inúmeros benefícios de jogo para a PlayStation®5, tais como o carregamento rápido, os gráficos incríveis com 60 FPS onde o Modo Performance aumenta ainda mais a suavidade dos movimentos, animações e controlos. Os gatilhos adaptativos através do feedback háptico do comando sem fios DualSense™, permitem uma maior imersão no jogo através do aumento da tensão enquanto se usa o Pullcaster, e quando se tensiona o arco ao máximo.

O jogo conta ainda, na PlayStation®5, com funcionalidades que podem ser modificadas para garantir uma maior acessibilidade, como por exemplo o sistema de copiloto e a regulação da intensidade do feedback háptico do comando DualSense™. É ainda possível ativar ou desativar os gatilhos adaptativos, e o acelerómetro e giroscópio incorporado do DualSense™ também pode ser usado para uma maior precisão de pontaria.

Este RPG de ação, totalmente localizado em português, está disponível desde o passado dia 18 de fevereiro, em exclusivo para a PlayStation®4 e para PlayStation®5, nas lojas habituais e na PlayStation®Store nas seguintes edições: Edição Standard para a PlayStation®4 por 69,99€ (PVP estimado), Edição Standard para a PlayStation®5 por 79,99€ (PVP estimado), Edição Digital Deluxe para a PlayStation®4 e para a PlayStation®5 por 89,99€ (PVP estimado), Edição Colecionador para a PlayStation®4 e para a PlayStation®5 por 199,99€ (PVP estimado) e Edição Regalla para a PlayStation®4 e para a PlayStation®5 por 269,99€ (PVP estimado).