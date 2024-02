Programadores revelam novidades de Star Wars: The Old Republic

Durante uma transmissão ao vivo especial, a equipa de Star Wars: The Old Republicrevelou todas as atualizações empolgantes que vão estar no Update do Jogo 7.4.1 Galactic Season 6 - "Building a Foundation", incluindo o Copero Stronghold, Date Night Missions, novos equipamentos e itens na pista de recompensas Galactic Season e Cartel Market.

Abaixo os destaques e notícias reveladas durante a transmissão. Podes assistir novamente à transmissão completa aqui e verificar as todos os detalhes sobre as novidades do Star Wars: The Old Republic aqui

Galática Season 6 - Building a Foundation: Em " Building a Foundation ", os jogadores vão regressar a Copero, onde a House Inrokini da Chiss Ascendancy Chiss vê tempos de mudança em toda a galáxia e deseja aprender quais as forças que os outros Sentients da galáxia possuem. Cabe aos jogadores compreender os eventos galácticos para a Casa Inrokini, em troca de uma base discreta de operações dentro do espaço Chiss.

Copero Stronghold: The Copero Stronghold pode ser desbloqueado através da Galactic Seasons 6 e vai servir como o centro para o conteúdo da história para esta nova temporada. Ao completar o nível 1 na pista de recompensa, os jogadores vão desbloquear a Stronghold e a primeira missão da história. As próximas duas missões da história podem ser desbloqueadas nos níveis 15 e 40.

Date Night: Um novo recurso narrativo chamado Date Night foi introduzido para dar aos jogadores tempo pessoal com o seu interesse amoroso no jogo fora dos conflitos da galáxia. Nesta missão Alliance Alert, os jogadores estarão imersos numa cena cinematográfica exclusiva para os interesses do seu parceiro, seja para irem beber a um bar, um jogo instigante de Dejarik, ou talvez até mesmo alguma prática de sparring. Inicialmente, os companheiros disponíveis para o novo recurso Date Night incluem o agente do SIS Theron Shan, o Lorde Sith Lana Beniko, o capitão Zakuulan Koth Vortena e o ex-Imperador Eterno Arcann, cada um com a sua própria cena única que exemplifica a sua personagem.Várias jogadas vão ajudar os jogadores a ganhar recompensas únicas, que incluem conquistas, um título e um novo deco comemorativa da data. Estas missões serão lançadas juntamente com as Galactic Seasons.

Nova Recompensas Galáticas: Os jogadores podem desbloquear novas armaduras e conjuntos de armas, uma criatura e montagem mecânica, decorações e muito mais.

Atualizações do Cartel Market: Pacote de Stronghold Utility temático da Copero que estará disponível no Cartel Market. Os jogadores também podem encontrar novas atualizações de modernização com as decorações no pacote original do Stronghold Utility. Os sabres de luz e conjuntos de armaduras Gothic Master e Prime Centurion serão adicionados ao Cartel Market. Um novo pacote de corantes melhorados Vermelho/Rosa está agora disponível até 29 de fevereiro. Um corante reforçado Verde/Ouro será lançado em março.

Durante a transmissão, a equipa de Star Wars:The Old Republic, mostra uma previsão do Update do Jogo 7.5 "Desperate Defiance", que continua a história e leva os jogadores de volta ao planeta Hutta. Os jogadores podem esperar para ver as missões da história de Lane Vizla concretizarem-se, um Evento de Primavera em Dantooine e muito mais, que será anunciado na próxima transmissão ao vivo.