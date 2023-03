Project Leonardo: O comando de acessibilidade para PlayStation 5

Depois de ter apresentado em janeiro o Project Leonardo na CES 2023, a Sony Interactive Entertainment (SIE) publicou hoje um vídeo que reúne o testemunho de vários profissionais que estão a contribuir para o seu desenvolvimento.

O vídeo, que pode ser visto aqui, conta com a presença de Alvin Daniel, Senior Program Manager na SIE, Sam Schaffeel, Accessibility Design Researcher na Insomniac Games, e o consultor de acessibilidade Paul Lane, que falam sobre a origem do projeto, a colaboração da SIE com a comunidade de acessibilidade e como é que a equipa está a criar funcionalidades para ajudar os jogadores com incapacidades a superarem as barreiras do jogo:

No vídeo a equipa também fala sobre a inspiração do nome de código do Project Leonardo, o processo que levou ao seu design, a amplitude de opções de personalização para os jogadores com incapacidades e as sinergias entre a acessibilidade do hardware e software.

De lembrar que Project Leonardo é apenas o nome de código do novo comando que foi criado para ajudar muitos jogadores com incapacidades e para responder a muitos desafios comuns que jogadores com capacidades motoras limitadas enfrentam, incluindo a dificuldade em segurar um comando por longos períodos, pressionar com precisão pequenos grupos de botões ou gatilhos, ou posicionar os polegares e dedos da maneira ideal num comando padrão.

Algumas das suas principais características são:

Alta personalização de hardware: o Project Leonardo é uma tela para os jogadores criarem a sua própria experiência de jogo. Inclui um kit de componentes trocáveis, botões e tampas analógicas de diferentes tamanhos;

Alta personalização de software: na PlayStation®5, os jogadores poderão personalizar a sua experiência de jogo por meio de mapeamento de botões e perfis de comando;

Funciona em colaboração com outros dispositivos e acessórios de acessibilidade de terceiros: pode ser usado sozinho, com outro comando Project Leonardo, ou em conjunto com o comando DualSense™. Pode ser expandido através de quatro portas AUX de 3,5 mm;

O novo comando foi desenvolvido com a contribuição de peritos em acessibilidade, membros da comunidade e criadores de videojogos. Graças a conversas com esses especialistas em acessibilidade e organizações como a AbleGamers, SpecialEffect e StackUp, o Project Leonardo é então um comando altamente configurável que funciona em conjunto com muitos acessórios de acessibilidade de terceiros, que se integram com a consola para novas formas de jogo.