Projeto Aloy’s Forest já plantou mais de 600 mil árvores em todo o mundo

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anunciou que o projeto Aloy's Forest já plantou mais de 600.000 árvores em todo o mundo. Este projeto surgiu com o lançamento do Horizon Forbidden West™ em fevereiro de 2022, e demonstra o compromisso da SIE com a Aliança das Nações Unidas Playing for the Planet, em atingir o objetivo de plantar 1 milhão de árvores juntamente com a indústria dos videojogos, sensibilizando, consequentemente, para questões relacionadas com a biodiversidade. De lembrar que Aloy, que dá nome à iniciativa, é a protagonista icónica da aclamada saga de videojogos Horizon.

Neste sentido, a SIE, juntamente com a comunidade da PlayStation® e com outros parceiros selecionados, apoiaram uma série de projetos de reflorestação em todo o mundo, que resultaram na plantação de mais de 600 mil árvores em todo o mundo e na recuperação de cerca de mil e oitocentos hectares de terras pertencentes a comunidades indígenas e habitats de vida selvagem.

De lembrar que Horizon Forbidden West: Edição Completa, a coleção com os jogos Horizon Forbidden West™ e a sua expansão Horizon Forbidden West™: Burning Shores, já está disponível para a PlayStation®5, tanto na PlayStation®Store, como nos pontos de venda habituais, por 69,99€ (PVP recomendado). Esta edição tira partido das incríveis funcionalidades de próxima geração da PlayStation 5, tais como tempos de carregamento quase nulos, gráficos 4K incríveis, gatilhos adaptativos e feedback háptico, bem como áudio Tempest 3D.