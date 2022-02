Promoção “Jogos por menos de 15€” arranca hoje na PlayStation Store

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que a campanha "Jogos por Menos de 15€" já arrancou na PlayStation®Store, o que significa que os jogadores podem, até ao próximo dia 16 de fevereiro, adquirir grandes títulos por menos de 15€. Assassin's Creed® IV Black Flag™ - Standard Edition, Spyro™ Reignited Trilogy, Battlefield™ V e Hello Neighbor são alguns dos jogos em destaque.

Assassin's Creed® IV Black Flag™ - Standard Edition, por exemplo, que antes estava disponível na PlayStation®Store por 19,99€, passa a custar, com esta promoção, 5,99€, o que representa um desconto de 70% em relação ao seu preço original. Já em Spyro™ Reignited Trilogy, os jogadores poderão explorar reinos expansivos, reencontrar personagens e recordar aventuras com os três jogos originais: Spyro™ the Dragon, Spyro™ 2: Ripto’s Rage! e Spyro™: Year of the Dragon, até ao próximo dia 16 de fevereiro, por apenas 13,99€ em vez dos 39,99€ habituais.

As novidades não ficam por aqui e, com a chegada da campanha "Jogos por menos de 15€" à PlayStation®Store, os jogadores também terão a oportunidade de participar no maior conflito da humanidade em Battlefield™ V, onde a série volta às suas raízes e apresenta uma perspetiva inédita da Segunda Guerra Mundial, por apenas 9,99€ (antes 39,99€). Terão ainda a oportunidade de invadir a casa dos vizinhos e descobrir os seus segredos no jogo de terror Hello Neighbor, até ao próximo dia 16 de fevereiro, disponível na PlayStation®Store com um desconto único de 70%, o que significa que está agora disponível por apenas 8,99€ em vez dos 29,99€ habituais. De referir que os subscritores do serviço PlayStation®Plus poderão usufruir de um desconto adicional de 10%.

Há mais novidades. Em baixo um resumo das principais ofertas desta campanha:

Assassin's Creed® IV Black Flag™ - Standard Edition: 5,99€ (Antes 19,99€) – 70% de desconto

Battlefield™ V: 9,99€ (Antes 39,99€) – 75% de desconto

Brawlhalla - All Legends Pack: 14,99€ (Antes 19,99€) – 25% de desconto

Bugsnax: 13,19€ (Antes 21,99€) – 40% de desconto

Darksiders Genesis: 9,99€ (Antes 39,99€) – 75% de desconto. Este título pode ser adquirido sem custos adicionais pelos jogadores com subscrição ativa ao serviço de streaming PlayStation®Now

Dead Cells: 12,49€ (Antes 24,99€) – 50% de desconto

Don't Starve Together: Console Edition: 5,99€ (Antes 14,99€) – 60% de desconto

Dragon Age™: Inquisition – Edição Jogo do Ano: 11,99€ (Antes 29,99€) – 60% de desconto

Hello Neighbor: 8,99€ (Antes 29,99€) – 70% de desconto + 10% desconto adicional para subscritores do serviço PlayStation®Plus

Jurassic World Evolution: Edição Parque Jurássico: 12,99€ (Antes 64,99€) – 80% de desconto

MudRunner: 7,49€ (Antes 29,99€) – 75% de desconto. Este título pode ser adquirido sem custos adicionais pelos jogadores com subscrição ativa ao serviço de streaming PlayStation®Now

Sid Meier's Civilization VI: 8,99€ (Antes 29,99€) – 70% de desconto

Spyro™ Reignited Trilogy: 13,99€ (Antes 39,99€) – 65% de desconto

Warhammer: Vermintide 2 – Pacote Ultimate Edition: 13,74€ (Antes 54,99€) – 75% de desconto

XCOM® 2 Digital Deluxe Edition: 9,74€ (Antes 64,99€) – 85% de desconto