Promoção Remasters & Retro arranca na PlayStation Store

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que a campanha Remasters & Retro arranca hoje na PlayStation®Store, com descontos em grandes títulos e prolonga-se até dia 17 de novembro. Uncharted™: The Nathan Drake Collection, God of War® III Remasterizado, The Last of Us™ Remastered e Destroy All Humans! são alguns dos títulos em destaque.

Uncharted™: The Nathan Drake Collection, por exemplo, que antes estava disponível na PlayStation®Store por 19,99€ passa a custar, com esta promoção, 9,99€, o que representa um desconto de 50% em relação ao seu preço original. Segue Nathan Drake numa perigosa viagem pelo globo, desde as suas origens modestas até às suas descobertas extraordinárias nesta coleção que inclui Uncharted™: Drake’s Fortune, Uncharted™ 2: Among Thieves e Uncharted™ 3: Drake’s Deception. Descobre ou redescobre estes títulos de ação-aventura com um elenco de personagens inesquecíveis, à medida que Drake arrisca a vida e a amizade numa corrida para descobrir tesouros inimagináveis.

Já God of War® III Remasterizado para a PlayStation®4 pode, a partir de hoje, ser adquirido por apenas 9,99€ em vez dos 19,99€ habituais. Assume o papel do destemido Kratos, o antigo guerreiro espartano, e ascende das profundezas de Hades às alturas do Monte Olimpo num desafio final de vingança. Este título, perfeito para quem deseja experimentar ou reviver a ação, agora numa resolução de 1080p, com uma jogabilidade fabulosa, pode ainda ser adquirido sem custos adicionais pelos jogadores com subscrição ativa ao serviço de streaming PlayStation®Now.

Os jogadores também terão a oportunidade de desfrutar de The Last of Us™ Remastered por um preço único de 9,99€ (antes 19,99€), disponível na PlayStation®Store para a PlayStation®4 com 50% de desconto, a partir de hoje, dia 03 de novembro. Num hostil mundo pós-pandémico, o Joel e a Ellie, unidos por circunstâncias desesperadas, têm de contar um com o outro para sobreviverem a uma brutal viagem pelo que resta dos EUA. Neste título remasterizado, explora um mundo devastado com a definição de 1080p, mergulha no passado da Ellie em Left Behind que conta os antecedentes da sua história, luta pela sobrevivência com oito novos mapas para multijogador e um modo de dificuldade acrescida para jogador individual, e assiste ao vídeo cinematográfico dos bastidores do jogo, com comentários do elenco e do diretor criativo.

Terão ainda a oportunidade de aterrorizar os terráqueos durante a década de 1950 na pele do malvado alienígena Crypto-137 em Destroy All Humans!, para a PlayStation®4 por apenas 23,99€, ao invés dos habituais 39,99€ (40% de desconto), disponível a partir de hoje, na PlayStation®Store. Neste clássico de culto, recolhe ADN e derruba o governo norte-americano no remake fiel do lendário jogo de ação e aventura onde terás de aniquilar os humanos e destruir as suas cidades.