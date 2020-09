Promoção “Sucessos no Japão” já arrancou na PlayStation Store

A promoção "Sucessos no Japão" está de regresso à PlayStation®Store, o que significa que os jogadores poderão, até ao próximo dia 7 de outubro, adquirir grandes jogos desenvolvidos no Extremo Oriente com descontos únicos que vão até 50%. RESIDENT EVIL 3, TEKKEN 7 e DRAGON BALL Z: KAKAROT são alguns dos títulos em destaque.

RESIDENT EVIL 3, por exemplo, que antes estava disponível na PlayStation®Store por 59,99€, passa a custar, com esta promoção, 29,99€, o que representa um desconto de 50% em relação ao seu preço original. Já TEKKEN 7, que antes custava 49,99€, está agora disponível com um desconto de 80%, ou seja, por 9,99€.

As novidades não ficam por aqui e, com esta promoção os jogadores também terão a oportunidade de recordar a história de Goku e dos outros guerreiros Z por um preço único, já que DRAGON BALL Z: KAKAROT passa a estar disponível por 39,89€ na PlayStation®Store, em vez dos 69,99€ habituais.

Há mais títulos em destaque na promoção "Sucessos no Japão" e estes são alguns deles:

DRAGON BALL FIGHTERZ – Ultimate Edition Antes 114,99 € - agora 18,39 €

FINAL FANTASY XV ROYAL EDITION Antes 34,99 € - agora 17,49 €

Judgment Antes 59,99 € - agora 25,19 €

KINGDOM HEARTS III Antes 69,99 € - agora 20,99 €

NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 4 Road to Boruto Antes 49,99 € - agora 14,99 €.

NieR: Automata™ Game of the YoRHa Edition Antes 39,99 € - agora 19,99 €

Nioh 2 Antes 69,99 € - agora 39,89 €

ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4 Antes 69,99 € - agora 34,99 €

Persona®5 Royal Antes 59,99 € - agora 44,99 €

RESIDENT EVIL 2 Antes 39,99 € - agora 19,99 €

Para mais informações visita o Blog Oficial da PlayStation® ou a PlayStation®Store.