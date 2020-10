Promoções de Halloween chegam à PlayStation Store

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia a chegada das Promoções de Halloween à PlayStation®Store, o que significa que, até ao próximo dia 2 de novembro, os jogadores poderão desfrutar de grandes títulos para a PlayStation®4 a preços únicos.

Entre as ofertas disponíveis destaque para o DEATH STRANDING, um inovador jogo em mundo aberto que desafia os limites do género de ação e aventura, e que se passa num futuro próximo, após o planeta ter sido abalado por explosões misteriosas que desencadearam uma série de eventos sobrenaturais a que se chamou Maré de Morte. Do lendário criador de jogos Hideo Kojima, neste jogo a ameaça de uma extinção em massa paira sobre o mundo e, cabe ao protagonista Sam Porter Bridges, num cenário infestado por criaturas extranaturais, atravessar a paisagem devastada e salvar a humanidade da aniquilação iminente. DEATH STRANDING passa a estar, com estas Promoções de Halloween disponível por 30,09€ na PlayStation®Store em vez dos 69,99€ habituais. A sua Edição Digital Deluxe também recebeu um desconto de 50% com estas promoções e custa agora 39,99€ em vez de 79,99€.

Destaque ainda para o conceituado Days Gone™, que antes custava 69,99€ e que, até 2 de novembro, passa a estar disponível na PlayStation®Store por apenas 20,29€. Neste título, os jogadores terão de conduzir uma batalha desesperada pela sobrevivência na pele de Deacon St. John, numa terra rodeada pela morte. Para isso, terão de liderar o combate contra perigosas hordas de freakers – humanos degenerados que se tornaram em monstros canibalescos – e outras ameaças humanas temíveis. Além disto, terão ainda a oportunidade de explorar um vasto mundo aberto onde o tempo imprevisível e as diferentes horas do dia ou da noite podem apresentar perigos e causar surpresas fatais. A Edição Digital Deluxe de Days Gone™ também está disponível na PlayStation®Store com um desconto de 63%, o que significa que, durante o período desta campanha, custa 29,59€ em vez dos 79,99€ habituais.

Com a chegada das Promoções de Halloween à PlayStation®Store, os jogadores também vão poder adquirir a Edição Standard de DOOM Eternal por apenas 34,99€ em vez dos habituais 69,99€. Aqui, os exércitos do Inferno invadiram a terra e cabe aos jogadores vestirem a pele de Slayer numa campanha épica para jogador individual e vencer os demónios em várias dimensões para impedir a destruição da humanidade.

Há mais títulos em destaque e, em baixo, estão alguns deles:

Devil May Cry 5 (with Red Orbs) Antes 24,99 € - agora 19,99 €

Fallout 76 Antes 39,99 € - agora 15,99 €

Five Nights at Freddy's: Help Wanted Antes 29,99 € - agora 19,49 €

MediEvil Antes 29,99 € - agora 14,99 €

Mortal Shell Antes 29,99 € - agora 25,49 €

Predator: Hunting Grounds Antes 39,99 € - agora 23,99 €

RESIDENT EVIL 2 Deluxe Edition Antes 49,99 € - agora 19,99 €.

The Evil Within 2 Antes 39,99 € - agora 19,99 €

Wasteland 3 Antes 59,99 € - agora 44,99 €

Watch Dogs®2 Antes 69,99 € - agora 15,39 €