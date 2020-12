Promoções de Natal PlayStation chegam às lojas portuguesas

A Sony Interactive Entertainment Portugal (SIEP) anuncia a chegada da campanha Natal PlayStation® às lojas habituais. Isto significa que, a partir de hoje, e até ao próximo dia 24 de dezembro, os jogadores poderão desfrutar de aclamados títulos do catálogo da PlayStation® a preços únicos.

Durante este período, o conceituado jogo The Last of Us Parte II, eleito recentemente o grande vencedor dos Golden Joystick Awards 2020, uma das cerimónias de prémios mais conceituada e antiga na indústria dos videojogos a nível mundial, passa a estar disponível por apenas 39,99€* em vez dos 69,99€* habituais. Já Ghost of Tsushima, desenvolvido pelo estúdio americano Sucker Punch Productions, também passa a custar, até 24 de dezembro, apenas 49,99€* em vez dos 69,99€* habituais.

Para além disto, a partir de hoje, os jogadores poderão ainda adquirir a versão para a PlayStation®4 do recém lançado Call of Duty®: Black Ops Cold War, que larga os jogadores nas profundezas do volátil combate geopolítico da Guerra Fria no inicio dos anos 80, por apenas 49,99€*. Pelo mesmo preço, ou seja, por apenas 49,99€*, os jogadores poderão ainda comprar a versão para a PlayStation®4 do Crash Bandicoot™ 4: It’s About Time, desenvolvido pela Toys For Bob e publicado pela Activision.

As novidades da campanha Natal PlayStation® não ficam por aqui, já que entre hoje e o próximo dia 24, todos os jogos da gama PlayStation®Hits passam a custar apenas 9,99€* cada em vez dos habituais 19,99€*. É o caso, por exemplo, de God of War®, Horizon Zero Dawn™ Complete Edition, Uncharted 4: O Fim de Um Ladrão, The Last of Us™ Remastered e Gran Turismo™ Sport.

Para além as promoções mencionadas acima, durante este período, todos os comandos DualShock®4 estarão disponíveis por um valor estimado de apenas 39,99€, tanto os de cor base como as edições especiais.

Descontos em grandes jogos para a PlayStation®4

The Last of Us Parte II: 39,99* € / Preço original: 69,99 €

Ghost of Tsushima: 49,99* € / Preço original: 69,99 €

Call of Duty®: Black Ops Cold War (PS4): 49,99* € / Preço original: 74,99 €

Crash Bandicoot™ 4: It’s About Time (PS4): 49,99* € / Preço original: 69,99 €

Descontos de 50% em jogos PlayStation®Hits

God of War®: 9,99* € / Preço original: 19,99 €

Horizon Zero Dawn™ Complete Edition: 9,99* € / Preço original: 19,99 €

Uncharted 4: O Fim de Um Ladrão: 9,99* € / Preço original: 19,99 €

The Last of Us™ Remastered: 9,99* € / Preço original: 19,99 €

Gran Turismo™ Sport: 9,99* € / Preço original: 19,99 €

DualShock®4

Todos os comandos DualShock®4 disponíveis por um valor estimado de apenas 39,99€, tanto os de cor base como as edições especiais