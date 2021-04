Promoções de Primavera da PlayStation chegam aos pontos de venda habituais

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia a chegada das Promoções de Primavera da PlayStation® aos pontos de venda habituais. Isto significa que, a partir de hoje e até ao próximo dia 27 de abril, os jogadores poderão desfrutar de aclamados títulos para a PlayStation®4 a preços únicos.

Entre as ofertas disponíveis destaque para Call of Duty®: Black Ops Cold War que passa a custar 49,99€ (PVP estimado) em vez dos 69,99€ habituais. Aqui, os jogadores terão de encontrar figuras históricas e descobrir verdades incómodas enquanto combatem em locais icónicos como Berlim Oriental, Vietname, Turquia, a sede do KGB soviético e muito mais. Como agentes de elite, os jogadores seguirão o rasto de uma figura sombria que pretende desestabilizar o equilíbrio de poder global e mudar o rumo da história. Para isso terão de descer ao centro negro de uma conspiração global ao lado de personagens inesquecíveis como Woods, Mason e Hudson, bem como de um novo elenco de agentes que tentam travar uma conspiração planeada durante décadas.

Destaque ainda para os conceituados Crash Bandicoot™ 4: It’s About Time e Ghost of Tsushima, que passam a estar disponíveis nos pontos de venda habituais por apenas 39,99€ (PVP estimado) cada em vez de 69,99€. De lembrar que, em Ghost of Tsushima, após uma derrota devastadora face aos cruéis invasores mongóis, o nobre samurai Jin Sakai terá de sacrificar tudo para proteger o que resta da sua terra e do seu povo. E que, ao embarcar nesta aventura épica para libertar Tushima, Jin terá de renunciar às tradições dos samurais, recorrer a métodos não convencionais e forjar um novo caminho: o caminho do Fantasma. Já Crash Bandicoot™ 4: It’s About Time é o primeiro jogo original de Crash Bandicoot em mais de uma década e foi desenhado a partir do zero, de forma a trazer desafios absurdos que os jogadores terão de superar. Neste título, os jogadores descobrirão quatro poderosas Máscaras Quânticas, as guardiãs do espaço e do tempo, e terão de as reunir para restaurar a ordem do multiverso.

Com a chegada das Promoções de Primavera aos pontos de venda habituais há outros títulos para a PlayStation®4 em destaque. É o caso dos aclamados Marvel’s Spider-Man, Days Gone™ e Death Stranding que passam a estar todos disponíveis por um PVP estimado de apenas 19,99€ cada até ao próximo dia 27 de abril. Protagonizado por um dos super-heróis mais emblemáticos do mundo, Marvel’s Spider-Man conta com a destreza acrobática, a capacidade de improviso e o manejo das teias que deram fama a este trepador de paredes, ao mesmo tempo que introduz elementos nunca vistos num jogo do Spider-Man. Já Death Stranding é um inovador jogo em mundo aberto que desafia os limites do género de ação e aventura do lendário criador de jogos Hideo Kojima. Em Days Gone™, por outro lado, os jogadores terão que conduzir uma batalha desesperada pela sobrevivência na pele de Deacon St. John, numa terra rodeada pela morte. Para isso, terão que liderar o combate contra perigosas hordas de freakers – humanos degenerados que se tornaram em monstros canibalescos – e outras ameaças humanas temíveis.

As novidades da campanha Promoções de Primavera nos pontos de venda habituais não ficam por aqui, já que entre hoje e o próximo dia 27, alguns jogos da gama PlayStation®Hits também passam a custar apenas 9,99€ (PVP estimado) cada um em vez de 19,99€ nos pontos de venda habituais. É o caso, por exemplo, de God of War®, Ratchet & Clank, Uncharted 4: O Fim de Um Ladrão, The Last of Us™ Remastered e Gran Turismo™ Sport.

De lembrar que até ao próximo dia 28 de abril, continuam a decorrer as "Promoções de Primavera" na PlayStation®Store, o que significa que, até lá, os jogadores da PlayStation®5 e da PlayStation®4 poderão continuar a desfrutar de grandes títulos a preços únicos.