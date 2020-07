Promoções de Verão da PlayStation incluem descontos imperdíveis

Depois de ter anunciado o regresso das Promoções de Verão à PlayStation®Store, a Sony Interactive Entertainment Portugal (SIEP) anuncia a chegada desta campanha promocional aos pontos de venda habituais. Isto significa que, para além dos descontos disponíveis na PlayStation®Store anunciados recentemente, os jogadores também poderão, até ao próximo dia 9 de agosto, adquirir grandes títulos para a PlayStation®4 e para o PlayStation®VR nos seus pontos de venda habituais a preços únicos.

Days Gone™, Marvel’s Spider-Man e MediEvil são alguns dos jogos em destaque nos pontos de venda habituais, e até ao próximo dia 9 de agosto, estarão disponíveis por 19,99€* cada.

Sob o mote "Jogar é a tua praia", as Promoções de Verão da PlayStation® trazem mais novidades aos pontos de venda habituais, onde, durante o mesmo período, os jogadores também poderão adquirir diversos jogos da coleção PlayStation®Hits por 14,99€* cada um em vez dos 19,99€* habituais. É o caso de Ratchet and Clank™, God of War™, The Last of Us™ Remastered, UNCHARTED™ 4: O Fim de Um Ladrão e da Edição Completa de Horizon Zero Dawn™.

Há mais novidades e, com esta campanha, o conceituado Death Stranding, do lendário criador de jogos Hideo Kojima, também passa a estar disponível por 29,99€* em vez dos 69,99€* habituais até ao próximo dia 9 de agosto.

Em baixo um resumo das principais ofertas disponíveis nos pontos de venda habituais no âmbito desta campanha, que arranca hoje e se prolonga até 9 de agosto:

Days Gone™: 19,99 €* / Preço original: 69,99 €*

Marvel’s Spider-Man: 19,99 €* / Preço original: 39,99 €*

MediEvil: 19,99 €* / Preço original: 29,99 €*

Ratchet and Clank™: 14,99 €* / Preço original: 19,99 €*

God of War™: 14,99 €* / Preço original: 19,99 €*

The Last of Us™ Remastered: 14,99 €* / Preço original: 19,99 €*

UNCHARTED™ 4: O Fim de Um Ladrão: 14,99 €* / Preço original: 19,99 €*

Edição Completa de Horizon Zero Dawn™: 14,99 €* / Preço original: 19,99 €*

Death Stranding: 29,99 €* / Preço original: 39,99 €*

És Tu!: 9,99 €* / Preço original: 19,99 €*

Saber é Poder: 9,99 €* / Preço original: 19,99 €*

Hidden Agenda: 9,99 €* / Preço original: 19,99 €*

Frantics: 9,99 €* / Preço original: 19,99 €*

Saber é Poder: Gerações: 9,99 €* / Preço original: 19,99 €*

Chimparty: 9,99 €* / Preço original: 19,99 €*

ASTRO BOT Rescue Mission™: 19,99 €* / Preço original: 39,99 €*

Blood & Truth™: 19,99 €* / Preço original: 39,99 €*

Bravo Team: 19,99 €* / Preço original: 29,99 €*

Firewall Zero Hour™: 19,99 €* / Preço original: 29,99 €*

Farpoint VR: 9,99 €* / Preço original: 19,99 €*

De lembrar que, recentemente, foram anunciadas as ofertas destas Promoções de Verão à PlayStation®Store, onde os jogadores poderão aproveitar até 60% de desconto em grandes títulos para a PlayStation®4 e para o PlayStation®VR. E que estas promoções, que começaram no passado dia 22, se prolongam até ao próximo dia 19 de agosto, à exceção dos títulos onde é referida outra data.

Em baixo um resumo das principais ofertas disponíveis na PlayStation®Store no âmbito desta campanha:

Days Gone™**: 20,29€ / Preço original: 69,99 €

Red Dead Redemption 2: 29,39 € / Preço original: 69,99 €

Need for Speed™ Heat**: 30,09 € / Preço original: 69,99 €

STAR WARS Jedi: Fallen Order™**: 34,99 € / Preço original: 69,99 €

Gran Turismo™ Sport Spec II**: 14,99 € / Preço original: 29,99 €

Gran Turismo™ Sport**: 12,99 € / Preço original: 19,99 €

Edição Digital Deluxe do Death Stranding**: 39,99 € / Preço original: 79,99 €

Death Stranding**: 30,09 € / Preço original: 69,99 €

Nioh 2: 39,89 € / Preço original: 69,99 €

Predator: Hunting Grounds**: 29,99 € / Preço original: 39,99 €

Edição Completa de Horizon Zero Dawn™**: 12,99 € / Preço original: 19,99 €

Edição Digital de UNCHARTED™ 4: O Fim de Um Ladrão**: 9,99 € / Preço original: 19,99 €

Edição Jogo do Ano de Marvel’s Spider-Man***: 24,99 € / Preço original: 49,99 €

The Last of Us™ Remastered**: 9,99 € / Preço original: 19,99 €

EA SPORTS™ FIFA 20**: 14,69 € / Preço original: 69,99 €

Dreams™**: 29,99 € / Preço original: 39,99 €

ASTRO BOT Rescue Mission™**: 14,79 € / Preço original: 39,99 €

Blood & Truth™**: 14,79 € / Preço original: 39,99 €

Bravo Team**: 9,89 € / Preço original: 29,99 €

Everybody’s Golf VR**: 9,89 € / Preço original: 29,99 €