Promoções de Verão regressam à PlayStation Store

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia o regresso das Promoções de Verão à PlayStation®Store, o que significa que os jogadores poderão aproveitar até 60% de desconto em grandes títulos para a PlayStation®4 e para o PlayStation®VR. Estas promoções terão uma duração limitada e prolongam-se até ao próximo dia 19 de agosto, à exceção dos títulos onde é referida outra data. Days Gone™*, Need for Speed™ Heat*, Red Dead Redemption 2 e STAR WARS Jedi: Fallen Order™* são alguns dos jogos em destaque.

Days Gone™*, por exemplo, que antes estava disponível na PlayStation®Store por 69,99€, está agora a 20,29€. Já o conceituado Red Dead Redemption 2, que também estava disponível por 69,99€, pode ser adquirido a partir de hoje com um desconto de 58%, ou seja, por 29,39€.

As Promoções de Verão da PlayStation®Store incluem ainda grandes descontos em aclamados títulos como o Need for Speed™ Heat* ou o STAR WARS Jedi: Fallen Order™*, sendo que o primeiro está com um desconto de 57%, passando a custar 30,09€ em vez dos 69,99€ habituais, e o segundo custa agora 34,99€ em vez de 69,99€.

Há mais novidades e Gran Turismo™ Sport Spec II*, uma edição completa de Gran Turismo™ Sport, também está entre os títulos em destaque nestas Promoções de Verão da PlayStation®Store, com um desconto de 50%, o que significa que os jogadores poderão adquirir esta edição por apenas 14,99€ em vez dos 29,99€ habituais. De realçar que a edição normal do Gran Turismo™ Sport* também passa a estar disponível por apenas 12,99€ em vez de 19,99€ na PlayStation®Store.

A Edição Digital Deluxe do Death Stranding* também está em promoção na PlayStation®Store, e custa agora 39,99€ em vez de 79,99€, o que representa um desconto de 50% face ao valor original. Esta edição inclui o jogo completo, um conjunto completo de avatares, Death Stranding: Timefall (música original do mundo de Death Stranding e Cenas dos Bastidores) e ainda versões douradas especiais de artigos de jogo (sendo que os jogadores terão de progredir na história para desbloquearem artigos de jogo). Com as Promoções de Verão da PlayStation®Store, a edição normal de Death Stranding*, do lendário criador de jogos Hideo Kojima, também passa a custar 30,09€, o que representa um desconto de 57% face ao seu preço habitual.

Há mais títulos em destaque na PlayStation®Store a partir de hoje e Nioh 2 e Predator: Hunting Grounds* são dois deles, sendo que o primeiro, com estas Promoções de Verão, passa a estar disponível por 39,89€ em vez de 69,99€ e o segundo por 29,99€ em vez dos 39,99€ habituais. Os subscritores do PlayStation®Plus têm um desconto adicional de 5% no intenso shooter multijogador inspirado na icónica série de filmes de ficção científica Predator, onde os jogadores poderão tornar-se no caçador ou na presa.

A Edição Completa de Horizon Zero Dawn™*, assim como a Edição Digital de UNCHARTED™ 4: O Fim de Um Ladrão* e a Edição Jogo do Ano de Marvel’s Spider-Man**, também estão em promoção, sendo que a primeira custa agora 12,99€ em vez de 19,99€, a segunda 9,99€ em vez dos também habituais 19,99€ e, a terceira, 24,99€ em vez de 49,99€.

As Promoções de Verão da PlayStation®Store são também uma ótima oportunidade para adquirir o conceituado The Last of Us™ Remastered*, que pertence à coleção de jogos PlayStation®Hits, já que o título passa a custar 9,99€ em vez de 19,99€, ou o EA SPORTS™ FIFA 20*, que com estas promoções custa apenas 14,69€ em vez dos habituais 69,99€.

Do estúdio Media Molecule, Dreams™*, que recebeu hoje uma expansão em realidade virtual para o PlayStation®VR chamada Inside The Box, que está disponível de forma gratuita para todos os jogadores que têm o título, também está em destaque e custa agora 29,99€ em vez dos habituais 39,99€, sendo que os subscritores do PlayStation®Plus que o adquirirem têm um desconto adicional de 5%.

Jogos para o PlayStation®VR também foram tidos em conta nestas Promoções de Verão da PlayStation®Store e os jogadores podem agora adquirir vários títulos de realidade virtual a um preço único. É o caso de ASTRO BOT Rescue Mission™* e de Blood & Truth™*, que custavam 39,99€ cada um e agora podem ser adquiridos por 14,79€ cada. Bravo Team* e Everybody’s Golf VR*, que custavam 29,99€ também receberam ambos um desconto de 67%, sendo que passam a estar disponíveis por apenas 9,89€ cada.