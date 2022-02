Protagonista de Horizon Forbidden West regressa ao Fortnite

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que, de forma a celebrar o lançamento do aguardado título AAA dos estúdios Guerrilla, que chegou em exclusivo à PlayStation®4 e à PlayStation®5 no passado dia 18 de fevereiro, Horizon Forbidden West, a skin de Aloy volta a estar disponível na Loja de Itens de Fortnite.

Para além da skin de Aloy, na Loja de Itens do Fortnite, estão ainda disponíveis outros itens relacionados com o jogo.

De recordar que Horizon Forbidden West está localizado em português, e conta com um incrível elenco a dar a voz portuguesa a personagens importantes deste novo título, incluindo a atriz e apresentadora Cláudia Semedo, a atriz Benedita Pereira e o ator António Capelo.

De recordar ainda que Horizon Forbidden West apresenta inúmeros benefícios de jogo para a PlayStation®5, tais como o carregamento rápido, os gráficos incríveis com 60 FPS onde o Modo Performance aumenta ainda mais a suavidade dos movimentos, animações e controlos. Os gatilhos adaptativos através do feedback háptico do comando sem fios DualSense™, permitem uma maior imersão no jogo através do aumento da tensão enquanto se usa o Pullcaster, e quando se tensiona o arco ao máximo.

O jogo conta ainda, na PlayStation®5, com funcionalidades que podem ser modificadas para garantir uma maior acessibilidade, como por exemplo o sistema de copiloto e a regulação da intensidade do feedback háptico do comando DualSense™. É ainda possível ativar ou desativar os gatilhos adaptativos, e o acelerómetro e giroscópio incorporado do DualSense™ também pode ser usado para uma maior precisão de pontaria.

Este RPG de ação, totalmente localizado em português, está disponível desde o passado dia 18 de fevereiro, em exclusivo para a PlayStation®4 e para PlayStation®5, nas lojas habituais e na PlayStation®Store nas seguintes edições: Edição Standard para a PlayStation®4 por 69,99€ (PVP estimado), Edição Standard para a PlayStation®5 por 79,99€ (PVP estimado), Edição Digital Deluxe para a PlayStation®4 e para a PlayStation®5 por 89,99€ (PVP estimado), Edição Colecionador para a PlayStation®4 e para a PlayStation®5 por 199,99€ (PVP estimado) e Edição Regalla para a PlayStation®4 e para a PlayStation®5 por 269,99€ (PVP estimado).