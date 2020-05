Próximo State of Play será dedicado a The Last of Us Parte II

A Sony Interactive Entertainment (SIE) convida todos os jogadores a acompanhar, em direto, amanhã, dia 27 de maio, pelas 21h00 (hora portuguesa), a transmissão de um episódio do State of Play dedicado a The Last of Us Parte II, que chegará em exclusivo à PlayStation®4 no próximo dia 19 de junho totalmente localizado em português, juntamente com um bundle de Edição Limitada da PS4™ Pro.

Neste episódio, que terá uma duração de cerca de 25 minutos, Neil Druckmann, responsável máximo da saga The Last of Us, aprofundará a jogabilidade, as ameaças e o mundo do aguardado título desenvolvido pela Naughty Dog, e apresentará uma nova cena de gameplay.

O episódio será transmitido nos canais oficiais da PlayStation® na Twitch e no YouTube.

De lembrar que, recentemente, a SIE anunciou a chegada de um bundle de Edição Limitada de The Last of Us Parte II da PS4™ Pro (vê aqui algumas imagens), que estará disponível no dia do lançamento do jogo da Naughty Dog, a 19 de junho. E que este bundle, que estará disponível por 399,99€*, inclui uma fantástica consola PS4™ Pro de 1TB completamente personalizada ao estilo do título e com a tatuagem de samambaia de Ellie gravada no topo, e um elegante comando sem fios DUALSHOCK®4 com um acabamento mate em Steel Black, também com a tatuagem de samambaia de Ellie no punho e o logótipo do jogo no painel táctil. Para além disto, a Edição Limitada de The Last of Us Parte II inclui ainda uma cópia física do jogo e um código em voucher para redimir conteúdos digitais** como um tema dinâmico e, entre outros, alguns avatares.

De lembrar ainda que este comando sem fios DUALSHOCK®4 de Edição Limitada também estará à venda em separado a partir do próximo dia 19 de junho, por 64,99€*. E que, para além disto, a SIE anunciou a chegada, no mesmo dia, de uns auscultadores sem fios com microfone, também eles de Edição Limitada. Num acabamento mate em Steel Black com almofadas internas contrastantes em cor púrpura, estes auscultadores sem fios, que estarão disponíveis por 99,99€*, também apresentam a famosa tatuagem de samambaia de Ellie e o logótipo de The Last of Us Parte II.

The Last of Us Parte II é uma aventura intensa, dramática e emotiva, onde os jogadores terão a oportunidade de enfrentar os crescentes conflitos morais criados pela incansável busca de vingança da protagonista Ellie. Jogo chegará em exclusivo à PlayStation®4 no próximo dia 19 de junho, totalmente localizado em português. Para já, o título está disponível para reserva, tanto nos pontos de venda habituais como na PlayStation®Store.