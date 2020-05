Próximo State of Play será exclusivamente dedicado a Ghost of Tsushima

A Sony Interactive Entertainment (SIE) convida todos os jogadores a acompanhar, em direto, amanhã, dia 14 de maio, pelas 21h00 (hora portuguesa), a transmissão de mais um episódio do State of Play, totalmente dedicado a Ghost of Tsushima, que chegará em exclusivo à PlayStation®4 no próximo dia 17 de julho.

Este episódio aprofundará a exploração do espetacular mundo aberto de Ghost of Tsushima, desenvolvido pelo estúdio americano Sucker Punch Productions. Para além disto, dará a conhecer aos jogadores o emocionante combate do aguardado jogo, assim como outros detalhes através de um novo e extenso gameplay, que poderá ver-se através dos canais oficiais da PlayStation® na Twitch e no Youtube.

Desenvolvido pelo estúdio americano Sucker Punch Productions, Ghost of Tsushima chegará em exclusivo à PlayStation®4 no próximo dia 17 de julho.

Neste título, no final do século XIII, o império mongol devastou nações inteiras no decorrer da campanha para conquistar o Oriente e, a ilha de Tsushima é o último ponto de defesa entre o território japonês e a enorme invasão mongol liderada pelo implacável e astucioso general Khotun Khan.

À medida que a ilha queima com a primeira vaga do assalto mongol, o guerreiro samurai, Jin Sakai, é um dos últimos sobreviventes do seu clã e, independentemente do preço a pagar, está resolvido a proteger o seu povo e a recuperar a sua casa. Aqui, na missão de reclamar Tsushima, Jin tem de procurar a orientação e o apoio de velhos amigos e novos aliados improváveis. Tem de abandonar a tradição e tornar-se num novo tipo de Guerreiro para proteger o que resta da sua pátria e população a qualquer custo.