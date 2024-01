PS 5: Novidades nos periféricos da coleção Deep Earth

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que os novos periféricos para a PlayStation®5 da Deep Earth Collection, a nova linha de acessórios com cores metálicas para a PS5™ anunciada no State of Play de setembro do ano passado, na cor Sterling Silver, já estão disponíveis para compra, sendo que as tampas de consola estão disponíveis apenas na PlayStation Direct, enquanto que os comandos DualSense™ estão disponíveis nos pontos de venda habituais para além da PlayStation Direct.

De realçar que estes comandos sem fios DualSense™ têm um preço recomendado de 74,99€ cada um, enquanto que as tampas para a PlayStation®5 custam 59,99€ (PVP recomendado) cada uma.

Os comandos sem fios DualSense™ e as tampas de consola PlayStation®5 da coleção Deep Earth estão disponíveis em outras duas cores, Volcanic Red e Cobalt Blue.