PS Now: Aqui estão as principais novidades do mês de novembro

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia a chegada de Mafia: Definitive Edition, Celeste e Totally Reliable Delivery Service hoje, dia 2 de novembro. A não esquecer que, tal como anunciado em setembro, chega este mês ao PlayStation™Now mais um jogo da franquia Final Fantasy, onde ficarão disponíveis, até janeiro de 2022, cinco jogos para os jogadores com subscrição ativa do serviço PlayStation™Now.

Estes títulos estarão disponíveis a partir de hoje, dia 2 de novembro, juntando-se assim ao catálogo do serviço de streaming de videojogos por subscrição, e podem ser jogados tanto na PlayStation®5 como na PlayStation®4, ou num PC com Windows, tal como as centenas* de títulos já disponíveis da PS4™, PS3™ ou PS2™, entre os quais estão incluídos êxitos de vendas, exclusivos PlayStation®, aventuras para toda a família e jogos independentes.

O PlayStation™Now é um serviço pioneiro de subscrição de jogos na nuvem e está disponível tanto nos pontos de venda habituais como na PlayStation®Store por:

9,99 € por mês;

24,99€ por trimestre;

59,99€ por ano.

Este mês, Mafia: Definitive Edition chega ao PlayStation™Now e ficará disponível a partir de hoje, e até dia 28 de fevereiro de 2022. Sobe na hierarquia do crime organizado durante a época da Lei Seca num jogo recriado de raiz onde, após um encontro com a máfia, o taxista Tommy Angelo acaba por se envolver no submundo do crime, onde as recompensas são demasiado tentadoras.

Já em Celeste, os jogadores com subscrição ativa do PlayStation™Now poderão explorar esta aventura para um jogador, com uma história emocionante de autodescoberta com capítulos paralelos para desbloquear, criados apenas para os montanhistas mais corajosos.

As novidades não ficam por aqui e, em novembro, chega ainda ao catálogo do PlayStation™Now o título Totally Reliable Delivery Service. Segura-te e liga o camião das entregas. Põe o trabalho de equipa à prova, junta-te a até três amigos e entrega as encomendas num mundo interativo sandbox neste multijogador ou joga a solo para garantires a segurança das entregas.

Tal como anunciado em setembro, até janeiro de 2022, vai ser adicionado um título por mês da aclamada série de Final Fantasy, ao PlayStation™Now, para que os jogadores possam desfrutar dos títulos nas consolas PlayStation®4 ou PlayStation®5 ou no PC. Assim, a partir de hoje os subscritores do serviço poderão jogar o Final Fantasy® IX Digital Edition, onde a Tantalus Theatre Troupe visitam o Kingdom of Alexandria para participar nas celebrações do aniversário da Princess Garnet, e se revelam um grupo de ladrões com a intenção de raptar a princesa. Entra neste mundo de fantasia onde o ladrão Zidane, a Princess Garnet e Vivi partem juntos numa comovente e absolutamente magnífica aventura.

A aventura que começou com Final Fantasy® VII a 7 de setembro, e a 5 de outubro com o Final Fantasy VIII Remastered, a partir do próximo dia 7 de dezembro conta com o Final Fantasy® X/X-2 HD Remaster e, a 4 de janeiro de 2022, para completar os cinco títulos disponíveis no PlayStation™Now, ficará disponível o Final Fantasy XII The Zodiac Age.

Também a partir de hoje, dia 2 de novembro, deixam de fazer parte do catálogo de streaming os seguintes títulos: Red Dead Redemption 2, NieR: Automata, Injustice 2, Rage 2 e Streets Of Rage 4.