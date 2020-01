PS Now: Atualização do catálogo de janeiro

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia uma nova atualização de catálogo do PlayStation™Now (PS Now), que permite aos jogadores jogarem via streaming (de forma instantânea na nuvem, sem que seja necessário ter a versão física ou digital de um jogo) as suas aventuras PS4™, PS3™ ou PS2™, numa PlayStation®4 ou num PC com Windows. Alternativamente, o PS Now também permite descarregar os jogos da PS4™ e PS2™ diretamente para a PlayStation®4, para que seja possível jogar offline com uma resolução totalmente nativa.

Os jogos do PlayStation™Now são adicionados mensalmente, o que significa que os jogadores terão sempre algo de novo para descobrir. Horizon Zero Dawn™, Uncharted: O Legado Perdido e Overcooked! 2 são os jogos que, no próximo dia 2 de janeiro, se juntam ao catálogo de mais de 700* títulos do serviço de streaming de videojogos por subscrição da PlayStation®.

Em Horizon Zero Dawn™, que estará disponível para download na PlayStation®4 e para stream até ao próximo dia 7 de abril de 2020, num mundo pós-apocalíptico no qual a natureza verdejante se alastrou pelas ruínas de civilizações perdidas, a humanidade continua a resistir em pequenas tribos de primitivos caçadores-coletores. O seu domínio desta nova área selvagem foi usurpado pelas Máquinas – criaturas mecânicas ferozes de origem desconhecida – e cabe aos jogagores enfrentá-las na pele da protagonista Aloy.

A 2 de janeiro do próximo ano chega também ao PlayStation™Now, Uncharted: O Legado Perdido, que é uma empolgante viagem de ação cheia de adrenalina e perigos de cortar a respiração. Aqui, para recuperar um mítico artefacto indiano antigo e mantê-lo fora do alcance de um especulador de guerra implacável, Chloe Frazer tem de recorrer à ajuda da famosa mercenária Nadine Ross, vista em Uncharted: O Fim de um Ladrão. Juntas irão aventurar-se no interior das montanhas da Índia, aprender a colaborar para desvendar o mistério do artefacto, lutar contra uma oposição feroz e impedir que a região mergulhe no caos. Título também estará disponível para download na PlayStation®4 e para stream até ao próximo dia 7 de abril.

Por último, em Overcooked! 2, os jogadores poderão regressar ao Reino das Cebolas e reunir a sua equipa de chefes no clássico jogo cooperativo de sofá ou online para até quatro jogadores.

De lembrar que recentemente foi anunciada a atualização de catálogo do PS Now do mês de dezembro, e que PlayerUnknown’s Battlegrounds continua disponível no PlayStation™Now até 3 de março de 2020, enquanto que Wolfenstein: The Old Blood e o mais recente lançamento de F1, F1 2019, estão disponíveis no PlayStation™Now até 1 de dezembro de 2020.

De lembrar ainda que aqueles que não têm uma subscrição do PlayStation™Now ativa também poderão desfrutar destes títulos. Para isso basta descarregarem o período experimental gratuito de 7 dias do serviço**, que está disponível na PlayStation®Store.

De lembrar também que, no seguimento da recente expansão global do PlayStation™Now para abranger 19 territórios, este serviço pioneiro de subscrição de jogos na nuvem expandiu a sua oferta com mais jogos de sucesso e passou a estar disponível por um preço mais baixo, nomeadamente:

9,99 € por mês (antes 14,99€)

24,99€ por trimestre (novo)

59,99€ por ano (antes 99,99€)