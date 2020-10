PS Now: F1 2020, Injustice 2 e RAGE 2 no catálogo

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia uma nova atualização de catálogo do PlayStation™Now (PS Now), que permite aos jogadores jogarem via streaming (de forma instantânea na nuvem, sem que seja necessário ter a versão física ou digital de um jogo) as suas aventuras PS4™, PS3™ ou PS2™, numa PlayStation®4 ou num PC com Windows. Alternativamente, o PS Now também permite descarregar os jogos da PS4™ e PS2™ diretamente para a PlayStation®4, para que seja possível jogar offline com uma resolução totalmente nativa.

Os jogos do PlayStation™Now são adicionados mensalmente, o que significa que os jogadores terão sempre algo de novo para descobrir. F1 2020, Injustice 2, RAGE 2, Kingdom Come: Deliverance*, Warhammer: Vermintide 2, My Time at Portia e Monster Jam Steel Titans são os jogos que, a partir do próximo dia 3 de novembro, se juntam ao catálogo de mais de 700** títulos do serviço de streaming de videojogos por subscrição da PlayStation®.

De realçar que os jogadores também poderão desfrutar deste amplo catálogo de jogos do PlayStation™Now na PlayStation®5, quando esta for lançada. No caso de Portugal a consola chegará no dia 19 de novembro.

Em novembro, F1 2020, um jogo de condução imersivo, no qual os jogadores podem criar a sua própria equipa de F1®, chega ao PlayStation™Now. Aqui, para além de terem a oportunidade de criar um piloto, escolher um patrocinador e um fabricante de motores, os jogadores poderão contratar um companheiro de equipa e competir como 11.ª equipa de grelha. Poderão ainda construir instalações, desenvolver a equipa ao longo do tempo e conduzir até ao topo.

Injustice 2 chega também ao PlayStation™Now em novembro, o que significa que os jogadores vão poder utilizar vários ícones de banda desenhada como o Batman, Aquaman e outras personagens fantásticas do panteão da DC enquanto batalham em novos ambientes numa escala épica.

Em novembro, destaca-se ainda a entrada de RAGE 2 para o catálogo do PlayStation™Now. Aqui, um asteroide aniquilou 80% da população da Terra e a humanidade está em vias de extinção. Grupos implacáveis e violentos vagueiam pelas estradas e a Authority procura governar com um punho de ferro.

As novidades não ficam por aqui e, a partir do próximo dia 3 de novembro, outros títulos juntam-se ao catálogo de mais de 700** jogos do PlayStation™Now. É o caso de Kingdom Come: Deliverance*, Warhammer: Vermintide 2, My Time at Portia e Monster Jam Steel Titans.

Todos aqueles que não têm uma subscrição do PlayStation™Now ativa, incluindo quem já usufruiu do período experimental gratuito de 7 dias do serviço, poderão desfrutar destes títulos de forma gratuita. Para isso basta descarregarem, ou voltarem a descarregar, o período experimental de 7 dias do serviço***, que está disponível na PlayStation®Store.

O PlayStation™Now é um serviço pioneiro de subscrição de jogos na nuvem e está disponível por:

9,99 € por mês;

24,99€ por trimestre;

59,99€ por ano;