PS Now: Horizon Zero Dawn, Wreckfest e Stranded Deep no catálogo

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia a chegada de Horizon Zero Dawn™, Wreckfest: Drive Hard. Die Last*, Stranded Deep, The Surge 2, Darksiders III e Broforce ao PlayStation™Now (PS Now).

Estes seis títulos, que já estão disponíveis, juntam-se, assim, ao catálogo do serviço de streaming de videojogos por subscrição da PlayStation® e podem ser jogados tanto na PlayStation®5, como na PlayStation®4 ou num PC com Windows com um DualShock®4 tal como os restantes 700** títulos já disponíveis da PS4™, PS3™ ou PS2™, entre os quais estão incluídos êxitos de vendas, exclusivos PlayStation®, aventuras para toda a família e jogos independentes.

O PlayStation™Now é um serviço pioneiro de subscrição de jogos na nuvem e está disponível tanto nos pontos de venda habituais como na PlayStation®Store por:

9,99 € por mês;

24,99€ por trimestre;

59,99€ por ano;

Todos aqueles que não têm uma subscrição do PlayStation™Now ativa, incluindo quem já usufruiu do período experimental gratuito de 7 dias do serviço, poderão desfrutar destes títulos de forma gratuita. Para isso basta descarregarem, ou voltarem a descarregar, o período experimental de 7 dias do serviço***, que está disponível na PlayStation®Store.

Este mês, Horizon Zero Dawn™ chega ao PlayStation™Now. Aqui, numa era na qual as Máquinas vagueiam livremente e a humanidade deixou de ser a espécie dominante, uma jovem caçadora conhecida como Aloy dá início a uma viagem na qual irá desvendar o seu destino. Olhada de lado pela sua tribo desde a nascença, Aloy nunca conheceu o abraço de uma mãe nem o acolhimento de uma comunidade. A sua única companhia era Rost, o recluso imperturbável e inflexível que a criou. Rost ensinou Aloy a sobreviver a todas as adversidades físicas e a encarar todo o tipo de confortos com desdém. Mas foi incapaz de responder às perguntas que mais a inquietam: quem foram os seus pais e por que motivo a ostracizaram.

Wreckfest: Drive Hard. Die Last* também chega em dezembro ao PlayStation™Now o que significa que este mês os jogadores poderão contar com acidentes espetaculares, lutas renhidas pelo primeiro lugar e formas novas de dobrar metal. Estes são alguns dos momentos únicos que apenas podem ser conseguidos em Wreckfest, com a sua simulação de física real, criada pelo lendário programador Bugbear, que também criou o FlatOut 1 e 2!.

Este mês destaca-se ainda a entrada de Stranded Deep para o catálogo do PlayStation™Now. Aqui, depois de uma queda de um avião, os jogadores estão perdidos na imensidão do oceano pacífico. Sozinhos e sem forma de pedir ajuda, terão de conseguir sobreviver. Para isso terão de explorar a terra e o mar em busca de materiais para criarem ferramentas, armas e abrigos.

As novidades não ficam por aqui e já disponíveis no catálogo do PlayStation™Now estão outros títulos como The Surge 2, Darksiders III e Broforce.