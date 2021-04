PS Now: Marvel’s Avengers, Borderlands 3 e The Long Dark no catálogo

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia a chegada de Marvel’s Avengers, Borderlands 3 e The Long Dark ao catálogo de jogos do PlayStation™Now (PS Now).

Estes títulos, que estarão disponíveis a partir de amanhã, dia 6 de abril, juntam-se, assim, ao catálogo do serviço de streaming de videojogos por subscrição da PlayStation® e podem ser jogados tanto na PlayStation®5, como na PlayStation®4 ou num PC com Windows tal como os restantes 700* títulos já disponíveis da PS4™, PS3™ ou PS2™, entre os quais estão incluídos êxitos de vendas, exclusivos PlayStation®, aventuras para toda a família e jogos independentes.

Todos aqueles que não têm uma subscrição do PlayStation™Now ativa, incluindo quem já usufruiu do período experimental gratuito de 7 dias do serviço, poderão desfrutar destes títulos de forma gratuita. Para isso basta descarregarem, ou voltarem a descarregar, esse período experimental de 7 dias**, que está disponível na PlayStation®Store.

Este mês, Marvel’s Avengers chega ao PlayStation™Now. Isto significa que, a partir de amanhã, e até ao próximo dia 5 de julho, os jogadores terão a oportunidade de experimentar este jogo de aventuras épico que combina uma história cinematográfica original com uma jogabilidade individual ou cooperativa. Marvel’s Avengers tem início no Dia-V, quando o Capitão América, o Homem de Ferro, o Hulk, a Viúva Negra e o Thor estão a apresentar uma sede hi-tech dos Vingadores em São Francisco... e o seu novo helitransportador alimentado por uma fonte de energia experimental. A celebração torna-se fatal quando um catastrófico acidente provoca uma devastação massiva. Culpados pela tragédia, os Vingadores separam-se. Cinco anos mais tarde, com todos os super-heróis proscritos e o mundo em perigo, Kamala Khan, uma adolescente de New Jersey, descobre uma chocante conspiração e a única esperança é reunir os Vingadores a tempo de travar os planos da Ideias Mecânicas Avançadas, uma das maiores ameaças que a Terra já teve de enfrentar.

Já em Borderlands 3, que estará disponível no catálogo de jogos do PlayStation™Now até ao próximo dia 29 de setembro, os jogadores terão a oportunidade de jogar com um dos quatro novos Vault Hunters, os caçadores de tesouros mais perigosos das Borderlands, e personalizá-los à sua maneira. Irão encontrar imensas opções de personalização e árvores de habilidades distintas para adaptarem o seu Vault Hunter ao seu estilo de jogo.

As novidades não ficam por aqui e este mês chega ainda ao catálogo do PlayStation™Now o título The Long Dark, uma experiência profunda de exploração e sobrevivência para um jogador que desafia a criatividade ao longo de um extenso território gelado, no rescaldo de um desastre nos campos magnéticos terrestres. Aqui, não há mortos-vivos. Existem apenas os jogadores, o frio e tudo o que a Mãe Natureza decida colocar no seu caminho.