PS Now: Muitas novidades no catálogo de junho

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia a chegada de The Witcher III: Wild Hunt – Game of the Year Edition, Team Sonic Racing™, Sonic Mania, SONIC FORCES™, Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown, Car Mechanic Simulator e Slay the Spire ao catálogo de jogos do PlayStation™Now (PS Now).

Estes títulos, que estarão disponíveis a partir de amanhã, dia 1 de junho, juntam-se, assim, ao catálogo do serviço de streaming de videojogos por subscrição da PlayStation® e podem ser jogados tanto na PlayStation®5, como na PlayStation®4 ou num PC com Windows tal como os restantes 700* títulos já disponíveis da PS4™, PS3™ ou PS2™, entre os quais estão incluídos êxitos de vendas, exclusivos PlayStation®, aventuras para toda a família e jogos independentes.

Todos aqueles que não têm uma subscrição do PlayStation™Now ativa, incluindo quem já usufruiu do período experimental gratuito de 7 dias do serviço, poderão desfrutar destes títulos de forma gratuita. Para isso basta descarregarem, ou voltarem a descarregar, esse período experimental de 7 dias**, que está disponível na PlayStation®Store.

Este mês, The Witcher III: Wild Hunt - Game of the Year Edition chega ao PlayStation™Now. Isto significa que, a partir de amanhã, e até ao próximo dia 6 de setembro, os jogadores terão a oportunidade de seguir uma história que decorre num universo fantástico e repleto de escolhas e consequências importantes, na pele de um caçador de monstros profissional que tem como objetivo encontrar um filho de uma profecia num vasto mundo aberto onde terá de explorar várias cidades mercantis, passagens montanhosas e cavernas esquecidas.

Já em Team Sonic Racing™, que também estará disponível no catálogo de jogos do PlayStation™Now a partir de amanhã, os jogadores terão a oportunidade de pisar o pedal a fundo e descobrir as corridas por equipas a velocidades supersónicas. Terão ainda a oportunidade de viver a celebração definitiva do passado e do futuro numa fantástica aventura Sonic em 2D já que Sonic Mania também é uma das novidades do mês de junho no PlayStation™Now, assim como SONIC FORCES™, onde o malvado Dr. Eggman conquistou grande parte do mundo com a ajuda de um novo, poderoso e misterioso vilão chamado Infinite, e cabe aos jogadores ajudarem o Sonic a reunir um exército para reaver o mundo à medida que lutam contra o caos e a destruição.

As novidades não ficam por aqui e, em junho, chega ainda ao catálogo do PlayStation™Now o título Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown, uma remasterização do icónico jogo de luta da Sega que também é um dos jogos do mês de junho no PlayStation®Plus.

A partir de amanhã, dia 1 de junho, outros dois títulos passam a integrar o catálogo de jogos do PlayStation™Now: Car Mechanic Simulator que, entre outras coisas, desafia os jogadores a arranjarem, pintarem e pilotarem carros, e Slay the Spire, que permite aos jogadores criarem um baralho singular, encontrarem criaturas bizarras e descobrirem relíquias com poderes incalculáveis.