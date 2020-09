PS Now: Resident Evil Biohazard, Final Fantasy XV e WWE 2K19 a caminho

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia uma nova atualização de catálogo do PlayStation™Now (PS Now), que permite aos jogadores jogarem via streaming (de forma instantânea na nuvem, sem que seja necessário ter a versão física ou digital de um jogo) as suas aventuras PS4™, PS3™ ou PS2™, numa PlayStation®4 ou num PC com Windows. Alternativamente, o PS Now também permite descarregar os jogos da PS4™ e PS2™ diretamente para a PlayStation®4, para que seja possível jogar offline com uma resolução totalmente nativa.

Os jogos do PlayStation™Now são adicionados mensalmente, o que significa que os jogadores terão sempre algo de novo para descobrir. Final Fantasy XV, WWE 2K19 e Resident Evil™ 7 são os jogos que, a partir de hoje, se juntam ao catálogo de mais de 700* títulos do serviço de streaming de videojogos por subscrição da PlayStation®.

Em setembro, Final Fantasy XV chega ao PlayStation™Now. Aventura-te em terras distantes num vasto mundo aberto RPG e descobre a coragem para corrigir as injustiças da história e reconquistar a vida que te foi roubada. Em Final Fantasy XV podes encontrar um mundo de fantasia único recheado de vida selvagem, monstros nefastos e tesouros antigos. Utiliza magias devastadoras e poderosos ataques de cooperação num sistema de batalha tático em tempo real para esmagar todos os que se atravessarem no teu caminho. Descobre e modifica novas armas e armaduras conforme progrides e desenvolve novas habilidades e pontos fortes em cada vitória sucessiva. Cabe-te a ti recuperar a tua pátria perdida. Final Fantasy XV estará disponível no PlayStation™ Now até 01 de março de 2021.

WWE 2K19 chega também ao PlayStation™Now neste mês de setembro. Com WWE 2K19 entra no ringue e descobre uma jogabilidade autêntica, inúmeras opções de criação, vários tipos de combates, animações e muito mais. WWE 2K19 regressa enquanto principal série de videojogos da WWE com a Superstar AJ Styles e apresentando um enorme elenco com as Superstars e Legends mais populares da WWE e da NXT.

Por último, destaca-se ainda a entrada do Resident Evil™7 para o catálogo do PlayStation™Now. Entra numa experiência como nunca viste antes e acompanha a série nesta nova e ambiciosa abordagem que te mergulha bem fundo num pesadelo. Troca a jogabilidade clássica na terceira pessoa e os visuais estilizados da série por uma aventura realista e perturbadora na primeira pessoa com uma atmosfera arrepiante, um design repugnante e um elenco de novas personagens insanas. O jogo decorre numa propriedade rural do sul profundo dos Estados Unidos onde nada é o que parece e onde ninguém está seguro. Resident Evil™7 permite-te ainda jogar toda esta aventura aterradora com o PlayStation®VR. Resident Evil™7 estará disponível no PlayStation™Now até 30 de novembro de 2020.

Todos aqueles que não têm uma subscrição do PlayStation™Now ativa, incluindo quem já usufruiu do período experimental gratuito de 7 dias do serviço, poderão desfrutar destes títulos de forma gratuita. Para isso basta descarregarem, ou voltarem a descarregar, o período experimental de 7 dias do serviço**, que está disponível na PlayStation®Store.

O PlayStation™Now é um serviço pioneiro de subscrição de jogos na nuvem e está disponível por:

9,99 € por mês;

24,99€ por trimestre;

59,99€ por ano;