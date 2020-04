PS Now: Spider-Man, Just Cause 4 e The Golf Club 2019 na lista

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia uma nova atualização de catálogo do PlayStation™Now (PS Now), que permite aos jogadores jogarem via streaming (de forma instantânea na nuvem, sem que seja necessário ter a versão física ou digital de um jogo) as suas aventuras PS4™, PS3™ ou PS2™, numa PlayStation®4 ou num PC com Windows. Alternativamente, o PS Now também permite descarregar os jogos da PS4™ e PS2™ diretamente para a PlayStation®4, para que seja possível jogar offline com uma resolução totalmente nativa.

Os jogos do PlayStation™Now são adicionados mensalmente, o que significa que os jogadores terão sempre algo de novo para descobrir. Marvel’s Spider-Man, Just Cause 4 e The Golf Club 2019 featuring PGA TOUR são alguns dos jogos que, a partir de hoje, se juntam ao catálogo de mais de 700* títulos do serviço de streaming de videojogos por subscrição da PlayStation®.

Marvel’s Spider-Man, classificado com 87 no Metacritic, estará disponível no PlayStation™Now até ao próximo dia 07 de julho de 2020. Aqui, os mundos do Peter Parker e do Spider-Man colidem numa história inédita cheia de ação, e os jogadores terão a oportunidade de sentir todo o poder de um Spider-Man mais experiente. Poderão ainda desfrutar da sua capacidade de improvisação em combate, da sua destreza acrobática, do à-vontade com que se movimenta pela cidade e do potencial das interações com o ambiente. Agora já não é um novato no que faz, e este é o mais poderoso Spider-Man com que alguma vez jogaram.

Já em Just Cause 4, os jogadores poderão saltar para o meio da ação numa experiência adaptável de mundo aberto e causar o caos com uma vasta seleção de armas, veículos e equipamentos. Terão ainda oportunidade de vestir o fato alado, equipar o gancho totalmente personalizável e preparar-se para causar estragos. Título estará disponível no PlayStation™Now até dia 06 de outubro de 2020.

Por último, em The Golf Club 2019 featuring PGA TOUR, terão a oportunidade de competir no novíssimo modo Carreira do PGA TOUR com licenças oficiais e de jogar em campos famosos como TPC Boston, TPC Sawgrass e mais. Também poderão exibir as suas habilidades enquanto participam em eventos do PGA TOUR como o Shriners Hospitals for Children Open, John Deere Classic e Waste Management Phoenix Open. Defrontar Rivais de Carreira ao longo da temporada para ter um desafio extra e a promessa de recompensa será um verdadeiro desafio.

Para além destes títulos, este mês, juntar-se-ão ao catálogo de jogos do PlayStation™Now outros jogos como: BioShock, BioShock 2 e BioShock Infinite.

Todos aqueles que não têm uma subscrição do PlayStation™Now ativa, incluindo quem já usufruiu do período experimental gratuito de 7 dias do serviço, poderão desfrutar destes títulos de forma gratuita. Para isso basta descarregarem, ou voltarem a descarregar, o período experimental de 7 dias do serviço**, que está disponível na PlayStation®Store.