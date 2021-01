PS Now: The Crew 2, Surviving Mars e Frostpunk no catálogo

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia a chegada de The Crew 2, Surviving Mars e Frostpunk: Console Edition ao PlayStation™Now (PS Now). Estes três títulos, que já estão disponíveis, juntam-se, assim, ao catálogo do serviço de streaming de videojogos por subscrição da PlayStation® e podem ser jogados tanto na PlayStation®5, como na PlayStation®4 ou num PC com Windows com um DualShock®4 tal como os restantes 700* títulos já disponíveis da PS4™, PS3™ ou PS2™, entre os quais estão incluídos êxitos de vendas, exclusivos PlayStation®, aventuras para toda a família e jogos independentes.

O PlayStation™Now é um serviço pioneiro de subscrição de jogos na nuvem e está disponível tanto nos pontos de venda habituais como na PlayStation®Store por:

9,99 € por mês;

24,99€ por trimestre;

59,99€ por ano;

Todos aqueles que não têm uma subscrição do PlayStation™Now ativa, incluindo quem já usufruiu do período experimental gratuito de 7 dias do serviço, poderão desfrutar destes títulos de forma gratuita. Para isso basta descarregarem, ou voltarem a descarregar, o período experimental de 7 dias do serviço**, que está disponível na PlayStation®Store.

Este mês, The Crew 2*** chega ao PlayStation™Now. Isto significa que, a partir de hoje, e até ao próximo dia 5 de julho, os jogadores poderão entrar no mundo dos desportos motorizados americanos enquanto exploram e dominam a terra, o mar e o ar dos EUA num dos mundos abertos mais emocionantes de sempre. Com imensos carros, motas, barcos e aviões exóticos à escolha, viverão todas as emoções e a adrenalina da competição por todos os EUA enquanto se colocam à prova com várias disciplinas de condução.

Para além de The Crew 2, este mês chega ainda ao catálogo do PlayStation™Now o título Surviving Mars, que desafia os jogadores a colonizarem Marte e a sobreviverem ao processo. Aqui, para além de terem de construir uma colónia sustentável, os jogadores terão ainda de ter em consideração que cada colono é único, com forças e fraquezas que influenciam todo o resto, e que Surviving Mars inclui misteriosos segredos de ficção científica que tanto podem ser bons, como maus.

Mas as novidades não ficam por aqui e, este mês, destaca-se ainda a entrada de Frostpunk: Console Edition para o catálogo do PlayStation™Now. O jogo apresenta uma versão alternativa da revolução industrial do século 19, com um complexo desafio estratégico e uma narrativa cheia de possibilidades que contará aos jogadores como o nosso planeta congelou misteriosamente e acabou com a civilização tal como a conhecemos, forçando a humanidade a adaptar-se às condições mais hostis.