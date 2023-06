PS Plus: Aqui está a lista de jogos de julho

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anunciou, através do Blog Oficial da PlayStation®, quais são os títulos que chegarão este mês de julho sem custos adicionais para todos os níveis de subscrição do PlayStation®Plus: Call of Duty®: Black Ops Cold War – Bundle Cross-Gen, Alan Wake Remastered e Endling – Extinction is Forever. Títulos estarão disponíveis para download na PlayStation®Store entre os próximos dias 04 e 31 de julho de 2023.

De recordar que o Call of Duty®: Black Ops Cold War larga os jogadores no coração da volátil batalha política da Guerra Fria no início da década de 1980. E que esta é uma emocionante campanha para um jogador, onde os intervenientes se defrontam com figuras históricas e verdades duras, ao lutarem em todo o mundo, passando por locais icónicos como Berlim Oriental, o Vietname, a Turquia, a sede do KGB soviético e muito mais. E que o Bundle Cross-Gen, disponível para a PlayStation®4 e PlayStation®5, inclui as versões de PS5™ e PS4™ do jogo; um pack de armas Confrontation (inclui 2 diagramas de armas) e uma skin Operacional lendário Capt. Price.

Por outro lado, Alan Wake Remastered, que também estará disponível para os jogadores da PlayStation®4 e PlayStation®5, é um cinemático e premiado thriller de ação, onde o perturbado escritor Alan Wake parte desesperadamente em busca da sua esposa desaparecida Alice. Após o seu misterioso desaparecimento na vila de Bright Falls, no noroeste do Pacífico, ele descobre páginas de uma história de terror que supostamente escreveu, mas da qual não se recorda.

Já Endling – Extinction is Forever, também disponível para a PlayStation®4 e PlayStation®5, é uma aventura eco consciente, onde os jogadores terão a oportunidade de ver um mundo devastado pela humanidade através dos olhos da última raposa na Terra. Terão ainda a oportunidade de descobrir a força destrutiva dos seres humanos enquanto corrompem, poluem e exploram diariamente os recursos mais preciosos e valiosos da natureza.