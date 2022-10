PS Plus: Aqui estão as novidades do mês de outubro

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anunciou ontem, através do Blog Oficial da PlayStation®, quais são os títulos que chegarão este mês sem custos adicionais ao catálogo de jogos do PlayStation®Plus Extra e Premium, e também as novidades do catálogo de clássicos para o nível PlayStation®Plus Premium.

Catálogo de jogos (Extra – Premium)

[16 títulos estarão disponíveis para os subscritores do PlayStation®Plus Extra e Premium a partir do próximo dia 18 de outubro. Em baixo os principais destaques]

Grand Theft Auto Vice City – The Definitive Edition, para a PS4™ / PS5™: é um título de ação em mundo aberto na terceira pessoa, altamente aclamado pela crítica e renovado para uma nova geração com várias melhorias, como uma nova iluminação, e melhorias ambientais, texturas de alta resolução, e muito mais. Aqui, o Tommy Vercetti está de volta para uma história de traição e vingança numa cidade tropical infestada de néon, e as oportunidades são infinitas. Não falta nada;

DRAGON QUEST XI S: Echoes of an Elusive Age, para a PS4™: Neste título os jogadores têm a oportunidade de embarcarem numa aventura épica na pele do Luminary: o escolhido num mundo que jurou caçã-lo. O Luminary e o seu grupo de leais companheiros trabalham em equipa para sobreviver aos ataques dos vilões e derrubar as forças sombrias que planeiam mergulhar o mundo de Erdrea no caos. Explorar o mundo massivo do DRAGON QUEST e despertar o poder nesta aventura imperdível é um verdadeiro desafio;

Assassin’s Creed® Odyssey, para a PS4™: Aqui, os jogadores terão a oportunidade de forjarem a sua lenda num mundo devastado pela guerra e moldado por deuses e homens. Sentenciados à morte pela sua família, terão de partir numa viagem que os levará de mercenários proscritos a heróis gregos lendários e de desvendar a verdade acerca do seu passado;

DRAGON QUEST BUILDERS 2, para a PS4™: é um RPG de construção com blocos que apresenta uma encantadora campanha a solo e um robusto modo de construção multijogador com suporte para até quatro jogadores online. Aqui, os jogadores terão de recuperar um mundo esquecido com a ajuda de um companheiro misterioso chamado Malroth. Depois, terão de levar o seu construtor para o domínio online e dar forma a construções fantásticas com os seus amigos;

INSIDE, para a PS4™: é uma aventura de terror aclamada pela crítica e desenvolvida pelos criadores de Limbo. O jogo conta atualmente com uma classificação de 91/100 no Metacritic, e conta a história de um rapaz, perseguido e sozinho, que é atraído para o centro de um projeto sombrio;

The Medium, para a PS5™: é um jogo de terror psicológico na terceira pessoa com jogabilidade inovadora, onde os jogadores terão de alternar entre duas realidades, e uma banda sonora composta em conjunto por Arkadiusz Reikowski e Akira Yamaoka. Graças à compatibilidade abrangente com as funcionalidades únicas do comando DualSense, os jogadores poderão envolver-se ainda mais nesta atmosfera misteriosa;

Em baixo a lista completa:

• Grand Theft Auto Vice City - The Definitive Edition, para a PS4™/PS5™.

• Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age, para a PS4™.

• Assassin's Creed® Odyssey, para a PS4™.

• Dragon Quest Builders 2, para a PS4™.

• Inside, para a PS4™.

• The Medium, para a PS5™.

• Dragon Quest Heroes II: Explorer's Edition, para a PS4™.

• Dragon Quest Builders, para a PS4™.

• Dragon Quest Heroes, para a PS4™.

• Naruto to Boruto: Shinobi Striker, para a PS4™.

• Assassin's Creed® Chronicles: China, para a PS4™.

• Assassin's Creed® Chronicles: India, para a PS4™.

• Assassin's Creed® Chronicles: Rusia, para a PS4™.

• Assassin's Creed® III Remastered, para a PS4™.

• Assassin's Creed® Syndicate, para a PS4™.

• Hohokum, para a PS4™.

Catálogo de clássicos (Premium)

[7 títulos estarão disponíveis para os subscritores do PlayStation®Plus Premium a partir do próximo dia 18 de outubro.]

Limbo, para a PS3™.

Yakuza 5 Remastered, para a PS4™.

Yakuza 4 Remastered, para a PS4™.

Yakuza 3 Remastered, para a PS4™.

Ultra Street Fighter IV, para a PS3™

Castlevania: Lords of Shadow, para a PS3™.

Everyday Shooter, para a PS3™.