PS Plus: Aqui estão os jogos do mês de agosto

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anunciou hoje, através do Blog Oficial da PlayStation®, quais são os jogos do mês de agosto de 2022 no PlayStation®Plus: Tony Hawk’s™ Pro Skater™ 1 + 2 – Cross-Gen Deluxe Bundle e Yakuza: Like a Dragon para a PlayStation®5 e PlayStation®4 e Little Nightmares para a PlayStation®4. Títulos estarão disponíveis para transferência a partir da próxima terça-feira, dia 02 de agosto, e até ao dia 05 de setembro de 2022.

Em Tony Hawk’s™ Pro Skater™ 1 + 2 os jogadores terão a oportunidade de seguirem os passos do lendário Tony Hawk e de um elenco de pros, incluindo algumas novidades no elenco. Terão ainda a oportunidade, entre outras coisas, de andarem de skate ao som dos clássicos da era, mas também de ouvirem música nova e de fazerem combinações insanas de acrobacias com os controlos perfeitos e icónicos da série Tony Hawk’s Pro Skater.

Para além de Tony Hawk’s™ Pro Skater™ 1 + 2 – Cross-Gen Deluxe Bundle, também Little Nightmares, disponível para a PlayStation®4, é um dos jogos deste mês no PlayStation®Plus. Neste conto peculiar e macabro os jogadores irão enfrentar os seus medos de infância e terão de ajudar a Six a fugir da Bocarra, uma enorme e misteriosa criatura habitada por almas corrompidas em busca da sua próxima refeição.

Por outro lado, em Yakuza: Like a Dragon, disponível para a PlayStation®5 e PlayStation®4, Ichiban Kasuga, um membro de baixo nível de uma família Yakuza de Tóquio, enfrenta uma pena de prisão de 18 anos depois de assumir a responsabilidade por um crime que não cometeu. Sem nunca perder a fé, Ichiban cumpre a pena, mas ao regressar à sociedade descobre que ninguém esperava por ele no exterior e que o seu clã foi destruído pelo homem que mais respeitava.

De lembrar que, no passado dia 23 de junho, chegou o novo PlayStation®Plus que, a partir desse dia, se fundiu com o PlayStation™Now num novo e único serviço que oferece a todos os jogadores variadas opções e ofertas, mediante três níveis de subscrição.