PS Plus: Aqui estão os jogos do mês de maio

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia quais são os jogos do mês de maio no PlayStation®Plus: Battlefield TM V e Stranded Deep para a PS4™ e Wreckfest: Drive Hard. Die Last. * para a PS5TM. Jogos estarão disponíveis para transferência entre os próximos dias 4 e 31 de maio. Para além disto, em maio, os jogadores com uma subscrição do PlayStation®Plus ativa poderão ainda descarregar, sem qualquer custo adicional, Waves Out! (para a PS4™), um título desenvolvido no âmbito do programa PlayStation®Talents.

Com Battlefield TM V, que estará disponível de forma gratuita para os subscritores do PlayStation®Plus que tiverem uma PlayStation®4 entre 4 e 31 de maio, a série volta às suas raízes e apresenta uma perspetiva inédita da Segunda Guerra Mundial. Aqui, os jogadores terão a oportunidade de se divertirem com o seu esquadrão no multijogador sem tréguas no gigantesco Grand Operations ou no Combined Arms cooperativo ou de explorarem as Histórias de Guerra para um jogador.

Já em Stranded Deep, depois da misteriosa queda de um avião, os jogadores estão perdidos na imensidão do oceano pacífico e, sozinhos e sem forma de pedir ajuda, terão de sobreviver. Para isso terão de explorar a terra e o mar em busca de materiais para criarem ferramentas, armas e abrigos. Tal como Battlefield TM V, também este jogo estará disponível, de forma gratuita, para os subscritores do PlayStation®Plus que tiverem uma PlayStation®4, entre os próximos dias 4 e 31 de maio.

Há mais novidades e, a partir da próxima terça-feira, dia 4 de maio, os subscritores do PlayStation®Plus que tiverem uma PlayStation®5, poderão ainda transferir, sem custos adicionais, Wreckfest: Drive Hard. Die Last. *, onde os jogadores poderão contar com acidentes espetaculares, lutas renhidas pelo primeiro lugar e formas novas de dobrar metal.

Para além disto, é ainda de realçar que em maio os subscritores do PlayStation®Plus também poderão descarregar Waves Out! (para a PS4™), um título desenvolvido no âmbito do programa PlayStation®Talents.

De lembrar que os subscritores do PlayStation®Plus que tiverem uma PlayStation®5 têm ainda acesso a vários jogos para a PlayStation®4 que definiram uma geração como Batman Arkham Knight, Bloodborne, Fallout 4, God of War, Monster Hunter: World, Persona 5 e muito mais. Os jogos fazem parte da PlayStation®Plus Collection, que está disponível em Portugal desde o passado dia 19 de novembro.