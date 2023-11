PS Plus: Aqui estão os jogos do mês de novembro

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anunciou, através do Blog Oficial da PlayStation®, quais são os títulos que chegarão em novembro sem custos adicionais para todos os níveis de subscrição do PlayStation®Plus: Mafia II: Definitive Edition, Dragon Ball: The Breakers e Aliens: Fireteam Elite. Títulos estarão disponíveis para download na PlayStation®Store a partir do próximo dia 07 de novembro e até ao dia 05 de dezembro de 2023.

De recordar que a Definitive Edition do Mafia II, disponível para a PlayStation®4, inclui o jogo principal e todos os DLC. Aqui, os jogadores terão a oportunidade de viverem a vida de um gangster durante a era dourada do crime organizado numa remasterização em HD. O herói de guerra Vito Scaletta envolve-se com a máfia para tentar pagar as dívidas do seu pai. Juntamente com o seu amigo Joe, Vito trabalha para provar o seu valor e sobe na hierarquia da família com crimes cada vez mais vistosos.

Já Dragon Ball: The Breakers, disponível também para todos os jogadores da PlayStation®4, é um jogo de ação online assimétrico onde uma equipa de 7 cidadãos normais tenta sobreviver ao Raider (um rival clássico do Dragon Ball como Frieza e Broly) que os caçará até evoluir para uma força imparável.

Por outro lado, em Aliens: Fireteam Elite, disponível para todos os jogadores da PlayStation®4 e da PlayStation®5, os jogadores poderão jogar com até 2 jogadores ou com a IA e desbravar quatro campanhas distintas enquanto exploram o planeta LV-895. É um jogo de tiros na 3ª pessoa que decorre no universo de Alien, onde os jogadores deverão descobrir o que se esconde nas cavernas e ruínas do jogo.