PS Plus: BioShock: The Collection e The Sims 4 são jogos do mês

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anunciou quais são os jogos para a PlayStation®4 do mês de fevereiro no PlayStation®Plus: BioShock: The Collection, The Sims™ 4 e, como bónus, um jogo desenvolvido em exclusivo para o PlayStation®VR: Firewall Zero Hour™. Títulos, valorizados em 119,97€*, estarão disponíveis para transferência a partir da próxima terça-feira, dia 04 de fevereiro, data a partir da qual os subscritores do PlayStation®Plus poderão ainda descarregar, sem qualquer custo adicional, Aces of the Multiverse, desenvolvido no âmbito do programa PlayStation®Talents.

Com BioShock: The Collection, os jogadores têm a oportunidade de regressar às cidades maravilhosas de Rapture e Columbia, e descobrir a galardoada série BioShock remasterizada em 1080p. Para além disto, receberão ainda todos os modos e conteúdo extra para jogador individual do BioShock, do BioShock 2 e do BioShock Infinite, juntamente com o pacote Columbia’s Finest e o Director’s Commentary: Imagining BioShock, com Kevin Levine, o antigo diretor criativo da Irrational Games, e Shawn Robertson, o diretor de animação.

BioShock: The Collection conta com uma narrativa assombrosa, inimigos inesquecíveis e armas inovadoras, apresentando uma montanha-russa de emoções que os jogadores não irão esquecer.

Já em The Sims™ 4, outro dos jogos do mês de fevereiro no PlayStation®Plus, os jogadores terão a oportunidade de personalizar uma grande variedade de Sims, construir a casa dos seus sonhos sem nenhum esforço através do "Modo de Construção", explorar mundos vibrantes e controlar os ricos e divertidos momentos da vida dos seus Sims, desde os seus relacionamentos até às suas carreiras. Para além disto, poderão ainda utilizar a Gallery para encontrarem inspiração numa comunidade de jogadores como eles, onde podem adicionar conteúdos aos seus jogos ou partilhar as suas próprias criações.

Em fevereiro, os subscritores do PlayStation®Plus também receberão, como bónus, um intenso shooter multijogador onde o trabalho de equipa é fundamental: o Firewall Zero Hour™, desenvolvido em exclusivo para o PlayStation®VR. Aqui, os jogadores terão de escolher entre 12 experientes mercenários e ficar a conhecer as armas que podem melhorar, coordenando ataques táticos num ângulo de 360º e numa total liberdade de movimentos. Depois terão de optar e, ou ficam na equipa de ataque, que tem como objetivo contornar os pontos de acesso do Firewall e pôr em prática os seus dons de hacker para obter os dados, ou ficam na equipa de defesa e protegem os dados no portátil a qualquer custo. Uma coisa é certa: colocar à prova a sua capacidade de liderar uma equipa e de sobreviver em território completamente hostil, enquanto se aventuram em enormes armazéns, ou pequenas ruas com visibilidade reduzida será um verdadeiro desafio para os subscritores do PlayStation®Plus, que poderão ainda usufruir do fantástico modo cooperativo, em que uma equipa formada por humanos terá de defrontar soldados controlados por Inteligência Artificial, ou do modo competição, onde humanos se combatem entre si.

As novidades para os membros do PlayStation®Plus não ficam por aqui, já que a SIE anunciou ainda que, em fevereiro, os subscritores do PlayStation®Plus também poderão descarregar, sem custos adicionais, o título Aces of the Multiverse, desenvolvido no âmbito do programa PlayStation®Talents.

Aces of the Multiverse é um jogo praticado em múltiplas realidades paralelas. Por um lado, tem personagens de ficção científica a competir num torneio emocionante. Por outro lado, existem jogadores do seu universo real que, com a ajuda do seu relógio inteligente Xplora, podem desbloquear novas personagens, equipas e estádios.

De salientar que, atualmente, a comunidade PlayStation®Plus já ultrapassa os 38 milhões em todo o mundo. E que ao juntar-se a esta comunidade, os participantes terão a oportunidade de desfrutar de jogos para a PlayStation®4 com outros jogadores online. Além disso, poderão ainda transferir mais de 24 jogos para a PlayStation®4 escolhidos a dedo todos os anos e sem custos adicionais, que poderão guardar e jogar durante o período da sua subscrição. Também poderão beneficiar de ofertas especiais em jogos e extras na PlayStation®Store ou obter 100GB de armazenamento na nuvem para as suas gravações de jogo PlayStation®4.