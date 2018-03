O mês de março no PlayStation®Plus arrancou com a chegada de dois fantásticos exclusivos PlayStation®4: Bloodborne (Metacritic: 92) e Ratchet and Clank (Metacritic: 85), mas as surpresas não ficam por aqui.

Até ao próximo dia 23 de março, poderás subscrever o PlayStation®Plus por 12 meses com 25% de desconto, promoção que se estende a atuais membros do PlayStation®Plus.

Junta-te aos mais de 31,5 milhões de subscritores do PlayStation®Plus em todo o mundo, e desfruta de condições e vantagens exclusivas, como o modo multijogador online da PlayStation®4 (PS4), dois jogos sem custo adicional para a PlayStation®4 todos os meses, 10GB de espaço online para gravar jogos, e jogos bónus para PlayStation®VR e PlayLink.



Autor: João Seixas