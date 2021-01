PS Plus: Destruction AllStars, Concrete Genie e Control são jogos do mês

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que Concrete Genie (para a PS4™) e Control: Ultimate Edition (para a PS4™ e para a PS5TM) são os jogos do mês de fevereiro no PlayStation®Plus. Para além destes, no próximo mês, os subscritores do PlayStation®Plus que tiverem uma PS5TM poderão ainda descarregar, sem qualquer custo adicional, Destruction AllStars. Jogos estarão disponíveis para transferência a partir do próximo dia 2 de fevereiro, data em que Destruction AllStars, um multijogador de ação desportiva desenvolvido em exclusivo para a PlayStation®5 pelo estúdio britânico Lucid Games, é lançado. Em fevereiro, os jogadores com uma subscrição do PlayStation®Plus ativa poderão ainda continuar a descarregar, sem qualquer custo adicional, Dawn Of Fear para a PS4™, um título desenvolvido no âmbito do programa PlayStation®Talents.

Em Destruction AllStars, um multijogador de ação desportiva que recebeu recentemente um novo trailer com legendas em português, os jogadores terão de acumular destruições atrás do volante ou a pé no fenómeno global Destruction AllStars. Terão ainda a oportunidade de se tornarem um mestre da arte do intenso combate com veículos, aprendendo os timings corretos, as táticas e as habilidades que lhes permitirão causar enormes danos, destruição e devastação em vibrantes arenas ao redor do mundo. Título estará disponível apenas na PlayStation®5. Os subscritores do PlayStation®Plus poderão descarregá-lo, sem custos adicionais, entre 2 de feveiro, data em que o jogo é lançado, e o próximo dia 5 de abril.

Já em Concrete Genie, desenvolvido em exclusivo para a PlayStation®4 pelo estúdio PixelOpus, os jogadores terão a oportunidade de embarcar numa jornada pessoal e comovente, e assumir o papel do jovem Ash, que sofre de bullying e vive isolado. É apenas com a descoberta de que consegue dar vida às suas pinturas que as coisas se tornam muito mais radiantes. O jogo estará disponível, de forma gratuita, para os subscritores do PlayStation®Plus que tiverem uma PlayStation®4, entre 2 de fevereiro e o próximo dia 1 de março.

Durante o mesmo período, os membros do PlayStation®Plus poderão ainda descarregar Control: Ultimate Edition (para a PS4™ e para a PS5TM), que contém o jogo principal e todas as expansões lançadas anteriormente num pacote de grande valor. Aqui, uma presença corruptora invadiu o Federal Bureau of Control e só os jogadores terão a capacidade de a fazer parar. O mundo será a sua arma numa luta épica para aniquilar um inimigo ameaçador em ambientes profundos e imprevisíveis.

Para além disto, em fevereiro, os subscritores do PlayStation®Plus poderão ainda continuar a descarregar de forma gratuita o título Dawn Of Fear, desenvolvido no âmbito da iniciativa PlayStation®Talents. Este é um jogo de terror onde Alex volta para casa depois de ouvir uma notícia trágica: a sua madrasta cometeu suicídio. Os jogadores terão de gerir os seus recursos, e resolver quebra-cabeças enquanto exploram a sua casa antiga para descobrir a verdade.