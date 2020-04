PS Plus: Farming Simulator 19 e Cities: Skylines são jogos do mês

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia quais são os jogos para a PlayStation®4 do mês de maio no PlayStation®Plus: Farming Simulator 19 e Cities: Skylines. Títulos estarão disponíveis para transferência a partir da próxima terça-feira, dia 05 de maio, data a partir da qual os subscritores do PlayStation®Plus poderão ainda descarregar, sem qualquer custo adicional, Treasure Rangers, um título desenvolvido no âmbito do programa PlayStation®Talents.

Em Farming Simulator 19, os jogadores terão a oportunidade de se tornar um agricultor moderno e desenvolver a sua quinta em dois enormes locais na América e na Europa, ambos repletos de novas e empolgantes atividades agrícolas, colheitas e animais para cuidarem. Para além disto, poderão ainda fazer crescer a sua quinta online junto de outros jogadores e transferir modificações criadas pela comunidade para dar raízes ainda mais fortes ao seu Farming Simulator.

Já Cities: Skylines, desafia os jogadores a construir, planear e gerir o seu próprio centro metropolitano em crescimento. Aqui, os jogadores poderão fundar a sua própria comunidade emergente e assistir à sua transformação numa metrópole moderna e cintilante onde não faltarão aeroportos, arranha céus e dezenas de milhares de habitantes.

As novidades para os membros do PlayStation®Plus não ficam por aqui, já que a SIE anunciou ainda que, em maio, os subscritores do PlayStation®Plus também poderão voltar a descarregar, sem custos adicionais, o título Treasure Rangers, desenvolvido no âmbito do programa PlayStation®Talents. Aqui, os jogadores descobrirão um desafio divertido para um jogador, cheio de enigmas e plataformas onde deverão combinar as habilidades de várias personagens para avançar.

De lembrar que a comunidade PlayStation®Plus já ultrapassa os 38.8 milhões em todo o mundo. E que ao juntar-se a esta comunidade, os participantes terão a oportunidade de desfrutar de jogos para a PlayStation®4 com outros jogadores online. Além disso, poderão ainda transferir mais de 24 jogos para a PlayStation®4 escolhidos a dedo todos os anos e sem custos adicionais, que poderão guardar e jogar durante o período da sua subscrição. Também poderão beneficiar de ofertas especiais em jogos e extras na PlayStation®Store ou obter 100GB de armazenamento na nuvem para as suas gravações de jogo PlayStation®4.