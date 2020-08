PS Plus: Fim de Semana de Modo Multijogador Online Gratuito

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia a chegada do Fim de Semana de Modo Multijogador Online Gratuito do PlayStation®Plus para todos os jogadores da PlayStation®4 como parte das celebrações do 10º aniversário deste serviço de subscrição. Graças a esta iniciativa, todos os jogadores poderão usufruir das funcionalidades do modo multijogador online dos seus jogos favoritos* durante este fim semana, desde sábado, dia 8 de agosto, a partir das 00h01 até domingo, dia 9 de agosto, até às 23h59 (hora local). Não percas esta oportunidade de alcançar a glória junto dos teus amigos e familiares em partidas épicas de EA SPORTS™ FIFA 20, Call of Duty®: Modern Warfare®, Grand Theft Auto V ou Red Dead Redemption 2.

Recentemente a SIE confirmou que a comunidade PlayStation®Plus atingiu os 44,9 milhões de utilizadores em todo o mundo, tendo crescido em 3 milhões de subscritores só no último trimestre. Desde o WipEout™HD, um dos primeiros jogos oferecidos aos membros do PlayStation®Plus, mais de 1000 jogos já foram oferecidos através do PlayStation®Plus globalmente na última década. De acordo com dados de Abril de 2020, Call of Duty®: Modern Warfare® Remastered, SONIC FORCES™, Shadow of the Colossus™, Call of Duty Black Ops 3 e Destiny 2 são o top 5 de jogos mensais mais descarregados através do PlayStation®Plus a nível mundial.

De relembrar que os jogos do mês de agosto no PlayStation®Plus são Call of Duty®: Modern Warfare® 2 Campaign Remastered e Fall Guys: Ultimate Knockout, estando os dois já disponíveis para transferência.

Ao juntar-se a esta comunidade, os subscritores terão a oportunidade de desfrutar de jogos para a PlayStation®4 com outros jogadores online. Além disso, poderão ainda transferir mais de 24 jogos para a PlayStation®4 escolhidos a dedo todos os anos e sem custos adicionais, que poderão guardar e jogar durante o período da sua subscrição. Também poderão beneficiar de ofertas especiais em jogos e extras na PlayStation®Store ou obter 100GB de armazenamento na nuvem para as suas gravações de jogo PlayStation®4.