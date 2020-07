PS Plus: Jogos de agosto já foram revelados

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que Call of Duty®: Modern Warfare® 2 Campaign Remastered e Fall Guys: Ultimate Knockout são os jogos para a PlayStation®4 do mês de agosto no PlayStation®Plus. Anuncia ainda que o primeiro estará disponível para transferência já a partir de amanhã, dia 28 de julho, enquanto que o segundo estará disponível para transferência a partir de terça-feira da próxima semana, dia 4 de agosto, data em que é lançado na PlayStation®4.

Em Call of Duty®: Modern Warfare® 2 Campaign Remastered, os jogadores terão de enfrentar uma nova ameaça mortífera decidida a destruir o mundo numa aventura repleta de ação. Para além disto, terão ainda a oportunidade de redescobrir missões clássicas como Cliffhanger, The Gulag e Whiskey Hotel ao juntarem-se de novo a Soap, Price, Ghost e ao resto da Task Force 141 numa luta global para restaurar a ordem no mundo. De realçar que a campanha para um jogador de Call of Duty®: Modern Warfare® 2 Campaign Remastere foi totalmente remasterizada com texturas e animações melhoradas, renderização física, iluminação High Dynamic Range e muito mais.

Já Fall Guys: Ultimate Knockout* desafia os jogadores a sobreviver a uma série de desafios bizarros, até restar apenas um participante. Neste jogo multijogador online e colorido para 100 pessoas, os jogadores poderão testar a sua coragem em duelos todos-contra-todos ou em desafios co-op brutais em que apenas a equipa vencedora avança para a ronda seguinte. Poderão ainda personalizar o seu Fall Guy para lhe acrescentar um toque de estilo.

De lembrar que no passado dia 29 de junho a SIE assinalou o 10º aniversário do PlayStation®Plus, que foi apresentado ao mundo no dia 29 de junho de 2010. E que continua disponível na PlayStation®Store, por um período limitado, um tema dinâmico e gratuito para a PlayStation®4, de celebração destes 10 anos do PlayStation®Plus.

De realçar também que, para aqueles que ainda não experimentaram as vantagens do Multijogador Online do PlayStation®Plus, entre os próximos dias 8 e 9 de agosto, decorrerá mais um Fim de Semana de Modo Multijogador Online Gratuito**.

A comunidade PlayStation®Plus já ultrapassa os 41,5 milhões de utilizadores em todo o mundo, o que significa que, se o PlayStation®Plus fosse um país, teria a 36º maior população do mundo. Desde o WipEout™HD, um dos primeiros jogos oferecidos aos membros do PlayStation®Plus, mais de 1000 jogos já foram oferecidos através do PlayStation®Plus globalmente na última década. De acordo com dados de Abril de 2020, Call of Duty®: Modern Warfare® Remastered, SONIC FORCES™, Shadow of the Colossus™, Call of Duty Black Ops 3 e Destiny 2 são o top 5 de jogos mensais mais descarregados através do PlayStation®Plus a nível mundial.

Ao juntar-se a esta comunidade, os participantes terão a oportunidade de desfrutar de jogos para a PlayStation®4 com outros jogadores online. Além disso, poderão ainda transferir mais de 24 jogos para a PlayStation®4 escolhidos a dedo todos os anos e sem custos adicionais, que poderão guardar e jogar durante o período da sua subscrição. Também poderão beneficiar de ofertas especiais em jogos e extras na PlayStation®Store ou obter 100GB de armazenamento na nuvem para as suas gravações de jogo PlayStation®4.