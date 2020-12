PS Plus: Jogos do mês de janeiro já são conhecidos

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que Shadow of the Tomb Raider e GreedFall são os jogos para a PlayStation®4 do mês de janeiro no PlayStation®Plus. Para além destes, em janeiro, os subscritores do PlayStation®Plus poderão ainda descarregar, sem qualquer custo adicional, Maneater*, disponível apenas na PlayStation®5. Jogos estarão disponíveis a partir do próximo dia 5 de janeiro, data a partir da qual os subscritores do PlayStation®Plus poderão ainda descarregar, sem qualquer custo adicional, Dawn Of Fear para a PS4™, um título desenvolvido no âmbito do programa PlayStation®Talents.

Em Shadow of the Tomb Raider, os jogadores terão a oportunidade de descobrir o capítulo final da origem da Lara, que a vai definir como a saqueadora de túmulos que está destinada a ser. Isto significa que poderão experienciar os momentos definitivos de Lara Croft, uma exploradora intrépida, enquanto ela cumpre o seu verdadeiro destino. Aqui, precisarão de dominar uma selva tropical mortífera, superar túmulos antigos e perigosos, e persistir nos momentos mais difíceis da personagem.

Já em GreedFall, os jogadores terão de explorar terras desconhecidas ao porem os pés numa ilha remota que emana magia, repleta de tesouros, segredos esquecidos e criaturas fantásticas. Para além disto, terão de forjar o destino deste novo mundo, fazendo aliados e traindo companheiros e fações inteiras, participando num mundo vivo e em evolução com diplomacia, traição e força, influenciando o seu curso e criando a sua história.

Por outro lado, Dawn Of Fear, desenvolvido no âmbito da iniciativa PlayStation®Talents, é um jogo de terror onde Alex volta para casa depois de ouvir uma notícia trágica: a sua madrasta cometeu suicídio. Aqui os jogadores terão de gerir os seus recursos, e resolver quebra-cabeças enquanto exploram a sua casa antiga para descobrir a verdade.

As novidades para os membros do PlayStation®Plus não ficam por aqui, já que a SIE anunciou ainda que, em janeiro, os subscritores do PlayStation®Plus que tiverem uma PlayStation®5 também poderão descarregar, sem custos adicionais, Maneater*. Neste RPG de ação em mundo aberto, os jogadores terão a oportunidade de vivenciar a maior fantasia de força como um predador alfa dos mares: um terrível tubarão. Começarão como um filhote de tubarão que deve sobreviver num mundo cruel enquanto devora tudo pelo ecossistema. Depois, terão um mundo aberto e variado para explorar, e recursos para encontrar de forma a crescer e evoluir muito além do que a natureza planejou. Tudo isto utilizando ao máximo o potencial da PlayStation®5, incluindo suporte para 4K HDR nativos a 60 FPS, feedback imersivo com os motores táteis do comando DualSense™ e muito mais.

De recordar que, recentemente, a SIE anunciou que os subscritores do PlayStation®Plus que tiverem uma PlayStation®5 terão acesso a vários jogos para a PlayStation®4 que definiram uma geração como Batman Arkham Knight, Bloodborne, Fallout 4, God of War, Monster Hunter: World, Persona 5 e muito mais. Os jogos fazem parte da PlayStation®Plus Collection**, que está disponível em Portugal desde o passado dia 19 de novembro.