PS Plus: Jogos do mês de junho já são conhecidos

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia quais são os jogos do mês de junho no PlayStation®Plus: STAR WARSTM Squadrons e Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown para a PS4™ e Operation: Tango* para a PS5TM. Jogos estarão disponíveis para transferência a partir do próximo dia 1 de junho. Para além disto, em junho, os jogadores com uma subscrição do PlayStation®Plus ativa poderão ainda continuar a descarregar, sem qualquer custo adicional, Waves Out! (para a PS4™), um título desenvolvido no âmbito do programa PlayStation®Talents.

Em STAR WARS Squadrons, que estará disponível de forma gratuita para os subscritores do PlayStation®Plus que tiverem uma PlayStation®4 entre 1 de junho e 5 de julho, os jogadores terão a oportunidade de dominar a arte de combate estelar, apertar o cinto e, ao lado do seu esquadrão, sentir a adrenalina dos combates espaciais multijogador na primeira pessoa. Para além disto, aqui, terão ainda de assumir o controlo dos caças estelares da Nova República e das frotas imperiais, como o X-Wing e o TIE Fighter, personalizar equipamentos e cosméticos, e gerir a energia entre armas, escudos e motores na imersão do cockpit.

Já Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown, que estará disponível de forma gratuita para os subscritores do PlayStation®Plus que tiverem uma PlayStation®4 entre os próximos dias 1 de junho e 2 de agosto, é uma remasterização do icónico jogo de luta da Sega que, para além de estar disponível no PlayStation®Plus durante dois meses (junho e julho), também chegará em junho ao catálogo de jogos do PlayStation®Now.

Há mais novidades e, a partir da próxima terça-feira, dia 1 de junho, os subscritores do PlayStation®Plus que tiverem uma PlayStation®5, poderão ainda transferir, sem custos adicionais, Operation: Tango*, uma aventura cooperativa de espionagem que desafia os jogadores a concluirem missões perigosas num mundo de alta tecnologia num futuro próximo. Título poderá ser descarregado até 5 de julho tal como STAR WARSTM Squadrons.

Para além disto, é ainda de realçar que em junho os subscritores do PlayStation®Plus também poderão continuar a descarregar Waves Out! (para a PS4™), um título desenvolvido no âmbito do programa PlayStation®Talents.

De lembrar que os subscritores do PlayStation®Plus que tiverem uma PlayStation®5 têm ainda acesso a vários jogos para a PlayStation®4 que definiram uma geração como Batman Arkham Knight, Bloodborne, Fallout 4, God of War, Monster Hunter: World, Persona 5 e muito mais. Os jogos fazem parte da PlayStation®Plus Collection**, que está disponível em Portugal desde o passado dia 19 de novembro.