PS Plus: Just Cause 4, Rocket Arena e Worms Rumble são jogos do mês

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que Just Cause 4 e Rocket Arena são os jogos para a PlayStation®4 do mês de dezembro no PlayStation®Plus. Para além destes, em dezembro, os subscritores do PlayStation®Plus poderão ainda descarregar, sem qualquer custo adicional, Worms Rumble, disponível tanto para a PS4TM como para a PlayStation®5 e Melbits™ World, vencedor dos Prémios PlayStation®Talents 2017 em Espanha. Jogos estarão disponíveis a partir do próximo dia 1 de dezembro.

Em Just Cause 4, os jogadores poderão saltar para o meio da ação numa experiência adaptável de mundo aberto e causar o caos com uma vasta seleção de armas, veículos e equipamentos. Terão de vestir o fato alado, equipar o gancho totalmente personalizável e preparar-se para causar estragos.

Já em Rocket Arena, os foguetões dominam tudo e os jogadores nunca estarão fora de ação. Aqui, para além de terem de aperfeiçoar os foguetões e habilidades únicas do seu herói para dominarem a arena e se tornarem num campeão, os jogadores terão ainda de adaptar a sua estratégia com um elenco em constante crescimento de heróis diversos com poderes distintos.

As novidades para os membros do PlayStation®Plus não ficam por aqui, já que a SIE anunciou ainda que, em dezembro, os subscritores do PlayStation®Plus também poderão descarregar, sem custos adicionais, Worms Rumble, disponível tanto para a PS4TM como para a PlayStation®5. Aqui, os jogadores têm de preparar-se para causar estrondo nos modos Deathmatch ou Last Worm Standing, em que estão sempre apenas a uma granada sagrada de distância da morte. O objetivo é subirem na classificação usando várias armas imperdíveis, como a bazuca e a caçadeira, bem como todas as novidades para desancar os seus adversários invertebrados. Ao embarcar nesta aventura, os jogadores poderão ainda personalizar a sua minhoca, participar em desafios e eventos sazonais e experimentar novas formas de jogar em The Lab.

Para além disto, em dezembro, os subscritores do PlayStation®Plus poderão descarregar de forma gratuita o título Melbits™ World, vencedor dos Prémios PlayStation®Talents 2017 em Espanha. Melbits™ World é um fantástico jogo colaborativo de plataformas e puzzles, onde o ritmo e a coordenação são a chave para o sucesso. Aqui, os jogadores terão de colecionar e guiar as criaturas digitais através de uma série de níveis complexos, ao aliarem-se a amigos para controlarem as plataformas, os obstáculos e as armadilhas, enquanto se desviam de vírus malignos, recolhem sementes e espalham boas energias pela Internet.

Os subscritores do PlayStation®Plus que tiverem uma PlayStation®5 poderão ainda continuar a descarregar, até ao próximo dia 4 de janeiro, Bugsnax, uma aventura extravagante por Snaktooth Island, lar dos lendários Bugsnax, criaturas que são meio-inseto, meio-snack. Aqui, a convite da intrépida exploradora Elizabert Megafig, os jogadores chegam ao local mas não a encontram. O acampamento dela está um caos e os seguidores espalhados pela ilha e esfomeados. Sabe mais aqui.