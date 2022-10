PS Plus: Lego Harry Potter Collection, Nioh 2 e Heavenly Bodies são jogos do mês

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anunciou, através do Blog Oficial da PlayStation®, quais são os títulos que chegarão em novembro sem custos adicionais para todos os níveis de subscrição do PlayStation®Plus: LEGO® Harry Potter™ Collection, Nioh 2 e Heavenly Bodies. Títulos estarão disponíveis para download na PlayStation®Store entre 01 de novembro e 05 de dezembro. Para além disto, os subscritores do PlayStation®Plus poderão ainda descarregar, sem custos adicionais, Way Down, um jogo desenvolvido com o apoio do programa PlayStation®Talents.

LEGO® Harry Potter™ Collection traz, pela primeira vez, LEGO® Harry Potter™: Years 1-4 e LEGO® Harry Potter™: Years 5-7 à PlayStation®4, juntando num único disco os dois títulos campeões de vendas remasterizados! Esta compilação reúne a proeza criativa da LEGO e o mundo expansivo de Harry Potter, com uma empolgante viagem cheia de feitiços, poções, enigmas, aulas, duelos e muito mais, para jogadores de todas as idades.

Por outro lado, Nioh 2/ Nioh 2 Remasterizado é uma sequela do conhecido RPG de ação, onde os jogadores terão a oportunidade de dominarem as artes marciais do samurai na pele de um misterioso guerreiro meio humano, meio yokai sobrenatural. Aqui, terão também a oportunidade de explorarem o violento Japão da era Sengoku e o mortífero Reino das Trevas, ambos infestados com demónios grotescos e implacáveis.

Já em Heavenly Bodies, um jogo sobre cosmonautas, o corpo e a ausência de gravidade, os jogadores terão de descobrir as diferentes nuances do movimento em gravidade zero. O jogo inclui uma coleção de cenários estelares inspirados pelos feitos de exploradores e investigadores espaciais ao longo da história.

Para além disto importa ainda realçar que, em novembro, os subscritores do PlayStation®Plus também poderão descarregar Way Down, um jogo desenvolvido com o apoio do programa PlayStation®Talents. Esta é uma aventura de espionagem e ação em que os jogadores terão de assaltar o cobre blindado do banco mais seguro do mundo.