PS Plus: Modo Multijogador gratuito no próximo fim de semana

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anunciou a chegada de um Fim de Semana de Modo Multijogador Online Gratuito do PlayStation®Plus para todos os jogadores da PlayStation®4 e da PlayStation®5. Graças a esta iniciativa, todos os jogadores poderão usufruir das funcionalidades do modo multijogador online dos seus jogos favoritos*, de forma gratuita, durante este fim de semana, nos dias 10 e 11 de dezembro.

Esta iniciativa destina-se a todos os jogadores da PlayStation®4 e da PlayStation®5 que, desta forma, poderão elevar as suas experiências de jogo ao nível seguinte e desfrutar do modo multijogador por tempo limitado, jogando online com amigos, familiares e/ ou rivais, e colocando à prova todas as suas habilidades em títulos como o FIFA 23, Grand Theft Auto V ou, entre outros, Call of Duty®: Modern Warfare.