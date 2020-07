PS Plus: Muita qualidade nos jogos de julho

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia algumas novidades da PlayStation® para o mês de julho. Entre os destaques está a chegada de alguns títulos à PlayStation®Store e ao catálogo do PlayStation®Plus e do PlayStation®Now, o lançamento dos aguardados Marvel’s Iron Man VR e Ghost of Tsushima e ainda uma campanha de financiamento a 24 meses sem juros em todos os modelos da PlayStation®4, válida de 6 de julho a 31 de agosto nos pontos de venda habituais.

Arrancou no passado dia 6 de julho, e até ao próximo dia 31 de agosto, uma campanha de financiamento, que possibilita a aquisição de uma PlayStation®4 a partir de 12,5€* por mês, sem juros, nos pontos de venda habituais. Desde a PlayStation®4 de 500GB até qualquer bundle PlayStation® de 1TB ou PlayStation®4 Pro, agora os jogadores podem pagar a sua consola em prestações e sem juros, durante dois anos, o que torna mais fácil descobrirem um mundo repleto de emoções e aventuras e unirem-se a uma comunidade de milhões de outros jogadores que estão ansiosos por lhes dar as boas vindas ao melhor lugar para jogar. Clica aqui para saber mais.

Entre as novidades da PlayStation®Store destacam-se títulos como Pushy and Pully in Blockland, onde os jogadores terão que ajudar Pushy e Pully a recuperar a sua nave espacial numa viagem por Blockland, While True: Learn (), um jogo educativo onde o objetivo principal é que os jogadores compreendam o seu gato, Assetto Corsa Competizione, nascido da longa experiência da KUNOS em recriar simulações de condução topo de gama e, entre outras, F1 2020 – Deluxe Schumacher Edition, que permite aos jogadores celebrarem a carreira recordista na F1® do lendário Michael Schumacher.

Para além das novidades da PlayStation®Store, este mês marca ainda a chegada de três jogos para a PlayStation®4 ao catálogo do PlayStation®Plus: NBA 2K20, Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration e Erica. Os jogos podem ser descarregados, sem custos adicionais, desde ontem pelos subscritores do PlayStation®Plus, que celebrou no passado dia 29 de junho o seu 10º aniversário.

De realçar que a comunidade PlayStation®Plus já ultrapassa os 41,5 milhões de utilizadores em todo o mundo, e que ao juntar-se a esta comunidade, os participantes terão a oportunidade de desfrutar de jogos para a PlayStation®4 com outros jogadores online. Além disso, poderão ainda transferir mais de 24 jogos para a PlayStation®4 escolhidos a dedo todos os anos e sem custos adicionais, que poderão guardar e jogar durante o período da sua subscrição. Também poderão beneficiar de ofertas especiais em jogos e extras na PlayStation®Store ou obter 100GB de armazenamento na nuvem para as suas gravações de jogo PlayStation®4.

Além disto, importa ainda lembrar que ontem, dia 7 de julho, o catálogo de mais de 700** títulos do PlayStation®Now, recebeu novos jogos: Watch Dogs®2, onde os jogadores vestirão a pele de Marcus Holloway, um jovem e brilhante hacker e o mais recente recruta da secção de São Francisco da DedSec, Street Fighter V, onde Ryu, Chun-Li e outras personagens favoritas dos fãs regressam para lutar no palco mundial, e Hello Neighbor, um jogo de terror em que os jogadores invadem a casa do seu vizinho para descobrirem os segredos que ele esconde na cave.

As novidades de julho da PlayStation® não ficam por aqui e este mês também ficará marcado pelo lançamento de dois grandes jogos: Marvel’s Iron Man VR e Ghost of Tsushima.

De lembrar que Marvel’s Iron Man VR chegou no passado dia 3 de julho em exclusivo ao PlayStation®VR, o que significa que o aguardado título da Camouflaj já está disponível em formato físico nos pontos de venda habtiuais, e em formato digital na PlayStation®Store, por um valor estimado de 39,99€ e PEGI 12. E que o aguardado Ghost of Tsushima, que recebeu recentemente um novo trailer cinemático totalmente localizado em português, chegará em exclusivo à PlayStation®4 no próximo dia 17.