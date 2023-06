PS Plus: NBA 2K23, Jurassic World Evolution 2 e Trek to Yomi são os jogos do mês

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anunciou, através do Blog Oficial da PlayStation®, quais são os títulos que chegarão este mês de junho sem custos adicionais para todos os níveis de subscrição do PlayStation®Plus: NBA 2K23, Jurassic World Evolution 2 e Trek to Yomi. Títulos estarão disponíveis para download na PlayStation®Store entre o próximo dia 06 de junho e 03 de julho de 2023.

Em NBA 2K23, disponível para a PlayStation®4 e PlayStation®5, os jogadores terão a oportunidade de competirem com as suas equipas e estrelas favoritas da NBA e WNBA, e sentirem toda a força da jogabilidade mais realista de sempre. Com uma apresentação visual excelente, IA de jogadores melhorada, plantéis atualizados e equipas históricas, o jogo nunca pareceu tão real e completo como em NBA 2K23.

Por outro lado, Jurassic World Evolution 2, que também estará disponível para os jogadores da PlayStation®4 e PlayStation®5, é a muito aguardada sequela de Jurassic World Evolution, a simulação administrativa de 2018, da Frontier. Aqui, espera aos jogadores uma campanha narrativa inédita dobrada pelos atores de diversos filmes Jurassic World. Os jogadores poderão ainda contar com novas funcionalidades, quatro modos de jogo cativantes e uma maior variedade de impressionantes dinossauros.

Já Trek to Yomi, também disponível para a PlayStation®4 e PlayStation®5, é uma aventura de ação cinematográfica estilizada que segue a fascinante queda de Hiroki contra forças malignas. Aqui, os jogadores terão a oportunidade de viverem o seu regresso heroico para cumprir uma promessa falhada: salvar quem prometeu proteger.