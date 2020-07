PS Plus: NBA2K20, Rise of the Tomb Raider e Erica gratuitos

A Sony Interactive Entertainment (SIE) está a assinalar o 10º aniversário do PlayStation Plus. Foi no dia 29 de junho de 2010 que o serviço foi apresentado ao mundo. Durante esta semana a PlayStation Portugal irá desafiar a sua comunidade a partilhar histórias vividas em grandes aventuras multijogador ao longo desta década, e as melhores serão premiadas. Fica atento aos canais oficiais da PlayStation Portugal.

Para assinalar esta data, em julho, os subscritores do PlayStation®Plus poderão descarregar, sem custos adicionais, três jogos para a PlayStation®4: NBA 2K20, Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration e Erica. Títulos estarão disponíveis a partir desta terça-feira, dia 7 de julho.

Com o NBA 2K20* para a PlayStation®4, os jogadores poderão viver a descarga de adrenalina no campo de basquetebol, com novos modos de jogo, novas formas de competir e com as maiores estrelas mundiais do basquetebol. Aqui, poderão ainda lutar pela sua carreira e defender aquilo em que acreditam no modo MyCAREER, com narrativas próprias, personalidades realistas do basquetebol e um elenco cheio de estrelas, e dominar o MyTEAM, a coleção de cartas NBA 2K, com objetivos diários, progressão de cartas, eventos de tempo limitado e muitos outros prémios. Nesta nova temporada de pura competição da série NBA 2K, os jogadores poderão também elevar a sua perícia ao próximo nível com um motor de movimento melhorado, estilos próprios de jogadores, controlos de lançamento melhorados e um novo sistema de drible. Entrar em campo com as 12 equipas da WNBA, com mais de 140 jogadores, que incluem animações de jogo, estilos de jogo e visuais exclusivos para o basquetebol feminino será um verdadeiro desafio.

Já em Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration, os jogadores poderão juntar-se à Lara Croft na continuação da sua história de origem épica – e embarcar na primeira missão de exploração de túmulos para descobrirem o segredo da imortalidade. Com esta edição especial de Rise of the Tomb Raider, os jogadores obterão inúmero conteúdo adicional, incluindo o novo capítulo Blood Ties, com suporte total para o PlayStation®VR.

Por outro lado, em Erica, um thriller interativo para a PlayStation®4 em imagem real, desenvolvido pelo estúdio Flavourworks, os jogadores poderão controlar as ações de Erica, a protagonista do jogo, através de um smartphone (é necessária a instalação da App do jogo para jogar através do telemóvel) ou através do próprio painel tátil do comando sem fios DUALSHOCK®4. Para além disto, as interações dos jogadores determinarão o desenrolar da história. Isto significa que, todas as decisões que os jogadores tomarem, afetarão a história, o que criará uma narrativa ramificada contínua com diferentes finais. Neste título, os jogadores serão os responsáveis por decidir o destino de Erica, uma jovem que se encontra no meio de um mistério de assassinato que, de alguma forma, está conectado com a história da sua família e os eventos traumáticos da sua infância. Erica conta com a mais recente tecnologia live-action e com um gameplay imersivo graças às interações que se tomam com a interação tátil.

Para além disto, é de realçar que, ainda durante esta semana, será disponibilizado para todos os jogadores um tema dinâmico e gratuito para a PlayStation®4, de celebração destes 10 anos do PlayStation®Plus, que estará disponível, por um tempo limitado, na PlayStation®Store.

A comunidade PlayStation®Plus já ultrapassa os 41,5 milhões de utilizadores em todo o mundo, o que significa que, se o PlayStation®Plus fosse um país, teria a 36º maior população do mundo. Desde o WipEout™HD, um dos primeiros jogos oferecidos aos membros do PlayStation®Plus, mais de 1000 jogos já foram oferecidos através do PlayStation®Plus globalmente na última década. De acordo com dados de Abril de 2020, Call of Duty®: Modern Warfare® Remastered, SONIC FORCES™, Shadow of the Colossus™, Call of Duty Black Ops 3 e Destiny 2 são o top 5 de jogos mensais mais descarregados através do PlayStation®Plus a nível mundial.

Ao juntar-se a esta comunidade, os participantes terão a oportunidade de desfrutar de jogos para a PlayStation®4 com outros jogadores online. Além disso, poderão ainda transferir mais de 24 jogos para a PlayStation®4 escolhidos a dedo todos os anos e sem custos adicionais, que poderão guardar e jogar durante o período da sua subscrição. Também poderão beneficiar de ofertas especiais em jogos e extras na PlayStation®Store ou obter 100GB de armazenamento na nuvem para as suas gravações de jogo PlayStation®4.