PS Plus: Need for Speed Payback e Vampyr são os jogos do mês

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que Need for Speed Payback e Vampyr são os jogos para a PlayStation®4 do mês de outubro no PlayStation®Plus. Os dois jogos estarão disponíveis para transferência a partir do próximo dia 6 de outubro, data a partir da qual os subscritores do PlayStation®Plus poderão ainda descarregar, sem qualquer custo adicional, Massira, um título desenvolvido no âmbito do programa PlayStation®Talents.

Em Need for SpeedTM Payback, os jogadores e a sua equipa veem-se divididos pela traição e reunidos pela sede de vingança contra The House, um cartel nefasto que domina os casinos, os criminosos e os polícias da cidade. Neste corrupto paraíso do jogo, a parada é alta e The House vence sempre. Os jogadores terão de jogar num mundo repleto de eventos variados e desafiantes com Tyler, o piloto; Mac, o exibicionista; e Jess, a condutora de fugas. Cada um deles terá de participar em corridas, missões e desafios para conquistar o respeito do submundo do Valley e competir na derradeira corrida para derrubar The House. Neste blockbuster de corridas e ação, o carro dos jogadores está no centro de tudo o que fazem, e estes terão a oportunidade de criar bólides únicos com a personalização mecânica e visual mais profunda de sempre. Para além disto, e entre outras coisas, os jogadores terão ainda a oportunidade de enfrentar outros pilotos na estrada ou em todo-o-terreno e através de desfiladeiros, desertos, montanhas e a cidade.

Já em Vampyr, a cidade de Londres em 1918 está repleta de doença, violência e medo devido à letal gripe espanhola. Nesta cidade desorganizada e fantasmagórica, os insensatos, desesperados ou infelizes que ousam passear pelas ruas são presa fácil para os predadores mais misteriosos da Grã-Bretanha: os vampiros. Aqui, os jogadores serão o Dr. Jonathan Reid, um vampiro recém-criado que, como médico terá de achar uma cura para salvar a cidade dos infetados pela gripe e, como vampiro, está amaldiçoado a alimentar-se daqueles que jurou tratar.

As novidades para os membros do PlayStation®Plus não ficam por aqui, já que a SIE anunciou ainda que, em outubro, os subscritores do PlayStation®Plus também poderão descarregar, sem custos adicionais, o título Massira, desenvolvido no âmbito do programa PlayStation®Talents. Massira é uma aventura de exploração, quebra-cabeças e plataformas 3D com um estilo artístico ‘low poly’, onde os jogadores viverão a história de Numi e Yara, dois refugiados sírios que viajam para a Europa. O jogo foi inspirado por factos e experiências reais.