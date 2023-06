PS Plus: Novidades do catálogo de junho já estão disponíveis

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anunciou que os membros do PlayStation®Plus Extra e Premium já podem desfrutar das novidades do catálogo de jogos e do catálogo de clássicos (neste caso do PlayStation®Plus Premium) do mês de junho.

Catálogo de jogos (Extra – Premium):

Em baixo um resumo dos novos títulos que já estão disponíveis sem custos adicionais para os membros do Plus Premium e do PlayStation®Plus Extra. São 24 títulos no total, entre os quais se destacam os seguintes:

Far Cry 6 para a PS4™ / PS5™: Em Far Cry 5 Yara, um paraíso tropical congelado no tempo, dá as boas-vindas aos jogadores que, neste título serão envolvidos num mundo cheio de adrenalina de uma revolução de guerrilhas dos tempos modernos. Aqui, os jogadores terão a oportunidade de se juntarem à revolução e lutar contra o regime opressivo do ditador Antón Castillo e de Diego, o seu filho adolescente, que ganham vida com as estrelas de Hollywood Giancarlo Esposito (The Mandalorian, Breaking Bad) e Anthony Gonzalez (Coco);

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge para a PS4™ / PS5™: Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge apresenta uma jogabilidade inovadora inspirada nas intemporais mecânicas de luta clássicas e foi criado pelos especialistas em beat 'em up da Dotemu (Streets of Rage 4) e da Tribute Games. Neste regresso de Leonardo, Michelangelo, Donatello e Raphael, os jogadores enfrentarão Shredder e o seu fiel Foot Clan sozinhos ou, então, podem pegar nos seus melhores amigos e jogar com até quatro jogadores em simultâneo!

Rogue Legacy 2 para a PS4™ / PS5™: Rogue Legacy 2 é um rogue-LITE genealógico. Ou seja, tem tudo que um rogue-like costuma ter, mas com melhorias permanentes e morte permanente de herdeiros. Neste jogo, o legado define os jogadores. Estes poderão gastar a sua herança, expandir a mansão da família e dar aos seus descendentes mais chances de sobreviver. Aqui, cada criança é especial, com traços e habilidade próprias;

Inscryption para a PS4™ / PS5™: Inscryption é um jogo de cartas que consiste numa sombria odisseia, misturando elementos roguelike de construção de baralhos, quebra-cabeças ao estilo das "escape rooms" e horror psicológico, para criar uma sangrenta combinação. Ainda mais obscuros são os segredos das cartas...

Killing Floor 2 para a PS4™: Em Killing Floor 2, os jogadores chegam à Europa continental, onde o surto causado pelo experimento fracassado da Horzine Biotech se espalhou rapidamente até ficar irrefreável, a ponto de paralisar da União Europeia. Um mês depois da conclusão dos eventos no Killing Floor, os clones dos espécimes estão por toda parte e a civilização está em desordem total — as comunicações não funcionam, os governos caíram e as forças militares foram erradicadas.

The Talos Principle: Deluxe Edition para a PS4™ / PS5™: The Talos Principle segue uma inteligência artificial consciente que recebe a tarefa de resolver uma série de quebra-cabeças cada vez mais complexos, tecidos em uma parábola metafísica sobre inteligência e sentido, num mundo inevitavelmente condenado.

Em baixo a lista completa de títulos que serão adicionados ao catálogo de jogos do do Plus Premium e do PlayStation®Plus Extra este mês de junho:

Far Cry 6 para a PS4™ / PS5™.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge para a PS4™ / PS5™.

Rogue Legacy 2 para a PS4™ / PS5™.

Inscryption para a PS4™ / PS5™.

Soulstice para a PS4™ / PS5™.

Tacoma para a PS4™.

Deux Ex: Mankind Divided para a PS4™.

Killing Floor 2 para a PS4™.

Lonely Mountains: Downhill para a PS4™.

Vampire: The Masquarade - Coteries of New York para a PS4™.

Hundred Days: Winemaking Simulator para a PS4™ / PS5™.

A Hat in Time para a PS4™.

Carto para a PS4™.

Forager para a PS4™.

Dodgeball Academia para a PS4™.

The Wild at Heart para a PS4™.

Redout 2 para a PS4™ / PS5™.

Thief para a PS4™.

MX vs ATV Legends para a PS4™ / PS5™.

PAW Patrol Mighty Pups: Save Adventure Bay! para a PS4™ / PS5™.

My Friend Peppa Pig para a PS4™ / PS5™.

DC League of Super-Pets: The Adventures of Krypto and Ace para a PS4™ / PS5™.

The Talos Principle: Deluxe Edition para a PS4™ / PS5™

Elex 2 para a PS4™ / PS5™.

Catálogo de jogos (Premium):

Aqui deixamos uma lista dos novos títulos já disponíveis sem custos adicionais para os subscritores do PlayStation®Plus Premium:

Killzone: Liberation para a PS4™ / PS5™.

Worms para a PS4™ / PS5™.

Herc’s Adventures para a PS4™ / PS5™.