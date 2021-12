PS Plus: Persona 5 Strikers, DIRT 5 e Deep Rock Galactic são os jogos do mês

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anunciou hoje, dia 29 de dezembro, no Blog Oficial da PlayStation®, quais os jogos do mês de janeiro de 2022 no PlayStation®Plus que estarão disponíveis para transferência a partir da próxima terça-feira, dia 4 de janeiro, até ao dia 1 de fevereiro de 2022: Persona®5 Strikers para a PlayStation®4, DIRT 5 PS4 & PS5 para a PlayStation®4 e para a PlayStation®5 e Deep Rock Galactic para a PlayStation®4 e para a PlayStation®5.

Entra no mundo do Persona com uma nova história em Persona®5 Strikers. Junta-te aos Phantom Thieves e contra-ataca a corrupção que se espalha pelas cidades do Japão enquanto uma realidade distorcida emerge. Revela a verdade, controla a tua equipa de forma dinâmica durante combates explosivos e parte numa viagem épica pela estrada fora.

DIRT 5 PS4 & PS5, o título mais ambicioso da lendária série de corridas de todo-o-terreno, com mais de 70 percursos em 10 locais à escala global, conta com novas funcionalidades e aposta em corridas épicas, expressão pura e um estilo desenfreado. Ascende ao estrelato numa carreira com história, desfruta de uma espantosa seleção de carros, incluindo clássicos do rali, camiões e carros de sprint, joga online em eventos de corrida cheios de ação, captura os melhores momentos no Modo Foto e decora os teus veículos no Editor de Design.

Trabalha em equipa para abrir caminho a escavar, explorar e a lutar através de um sistema de grutas gigantesco, repleto de hordas de inimigos mortíferos e recursos valiosos em Deep Rock Galactic, com lançamento em janeiro para a PlayStation®, nas versões PS4™ e PS5™, que chega diretamente ao PlayStation®Plus, disponível de 4 a 31 de janeiro de 2022. Neste título cooperativo, joga com três amigos, destrói tudo à tua volta para alcançares o objetivo ou constrói uma rede complexa de caminhos para explorares o teu ambiente, ilumina o teu caminho, usa armas poderosas e engenhocas avançadas e confia nos teus colegas de equipa.

As novidades para os membros do PlayStation®Plus não ficam por aqui, já que a SIE anuncia ainda que, em janeiro, os subscritores do PlayStation®Plus continuarão a ter disponível para descarregar, sem custos adicionais, o título Ion Driver, desenvolvido no âmbito do programa PlayStation®Talents. Ion Driver, consiste num torneio de corrida intergaláctica realizado em todos os cantos do espaço onde apenas os pilotos mais ferozes de toda a galáxia competem. Os doze concorrentes colocam as suas vidas em risco, a velocidades que desafiam as leis da física, apenas com a habilidade de condução pura. Junta-te à corrida e prova que és o piloto mais habilidoso no Ion Driver.

De relembrar que, os jogadores com subscrição ativa ao serviço PlayStation®Plus poderão descarregar, até 3 de janeiro de 2022, sem qualquer custo adicional, os jogos do mês de dezembro: Godfall: Challenger Edition PS4 & PS5 para a PlayStation®4 e para a PlayStation®5, LEGO® DC Super-Villains para a PlayStation®4 e Mortal Shell para a PlayStation®4. E ainda os títulos PlayStation®VR* (PSVR) The Walking Dead: Saints & Sinners - Standard Edition, The Persistence e Until You Fall.

De recordar que a comunidade PlayStation®Plus já atingiu os 46,3 milhões de utilizadores em todo o mundo e que, ao juntar-se a esta comunidade, os subscritores terão a oportunidade de desfrutar de jogos com outros jogadores online. Além disso, poderão ainda transferir mais de 24 jogos para a PlayStation®4 e PlayStation®5 escolhidos a dedo todos os anos e sem custos adicionais, que poderão guardar e jogar durante o período da sua subscrição. Também poderão beneficiar de ofertas especiais em jogos e extras na PlayStation®Store ou obter 100GB de armazenamento na nuvem para as suas gravações de jogos PlayStation®4. Os subscritores do PlayStation®Plus que tiverem uma PlayStation®5 têm ainda acesso a vários jogos para a PlayStation®4 que definiram uma geração como Batman Arkham Knight, Bloodborne, Fallout 4, God of War, Monster Hunter: World, Persona 5 e muito mais. Estes jogos fazem parte da Coleção PlayStation®Plus, que está disponível em Portugal desde o passado dia 19 de novembro de 2020.