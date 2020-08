PS Plus: PlayerUnknown’s Battlegrounds e Street Fighter V são os jogos do mês

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que PlayerUnknown’s Battlegrounds e Street FighterTM V são os jogos para a PlayStation®4 do mês de setembro no PlayStation®Plus. Os dois jogos estarão disponíveis para transferência a partir de dia 1 de setembro.

Em PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG), um shooter de ação multijogador online* cheio de adrenalina, os jogadores vão ser colocados frente a frente num combate mortal intenso com o objetivo de serem o último jogador sobrevivente, entre até 100 jogadores. Entre saltos de para-quedas para campos de batalha traiçoeiros, recolhas de equipamento e lutas com inimigos num battle royale intenso, os jogadores poderão construir de raiz o derradeiro soldado e testar a sua coragem. Com PUBG poderão desfrutar de vários modos de jogo personalizados, incluindo um modo de guerra que permite ressuscitar e recolher pontos para ganhar, ou treinar a sua técnica no campo de tiro a solo para principiantes. Com apenas uma oportunidade de ganhar por ronda, podem jogar sozinhos ou aceitar o desafio em grupo, com até quatro jogadores.

Street FighterTM V marca o regresso da lendária série Street Fighter, desafiando os jogadores a preparar-se para mais um combate das suas vidas. Ryu, Chun-Li e outras personagens favoritas dos fãs regressam para lutar no palco mundial, onde os jogadores vão poder dominar movimentos especiais para vencer as rondas dos torneios, colocar o combate online e disputá-lo com companheiros da PS4.