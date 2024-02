PS Plus: PlayStation anuncia novidades de fevereiro

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anunciou, através do Blog Oficial da PlayStation®, quais são os títulos que chegarão este mês de fevereiro sem custos adicionais ao catálogo de jogos do PlayStation®Plus Extra e Premium, e também as novidades do catálogo de clássicos para o nível PlayStation®Plus Premium.

Catálogo de jogos (Extra – Premium)

[Estes serão os títulos que estarão disponíveis para os subscritores do PlayStation®Plus Extra e Premium a partir do próximo dia 20 de fevereiro. Em baixo os principais destaques]

Need for Speed™ Unbound para a PS5®: Com campanhas separadas para jogador único e para vários jogadores, esta edição mais recente do franchise Need for Speed, da Criterion Games, proporciona horas de ação de corridas elétrica e repleta de adrenalina.

The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition para a PS5®: The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition é a melhor forma de jogar o galardoado RPG da Obsidian Entertainment e da Private Division. The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition inclui o jogo de base e todo o conteúdo adicional e é a melhor forma de jogar o adorado RPG da Obsidian Entertainment. Esta obra-prima remasterizada está otimizada para ser a melhor versão do The Outer Worlds..

Tales of Arise para a PS4® / PS5®: Da Bandai Namco chega um novo capítulo da longa série "Tales", com um elenco de personagens diverso, um sistema de combate intuitivo e gratificante e uma história cativante. Durante 300 anos, Rena governou em Dahna, pilhando os recursos do planeta e despojando o povo da sua dignidade e liberdade. A história começa com duas pessoas nascidas em mundos diferentes, ambas desejosas de mudar o seu destino e criar um novo futuro. Passado num mundo luxuriante pelo qual vale a pena lutar, Tales of Arise é uma experiência JRPG de primeira linha.

Assassin's Creed® Valhalla para a PS4® / PS5®: Neste título os jogadores têm a oportunidade de se tornarem um guerreiro viking lendário alimentado por histórias de batalhas e glória. Depois, terão de atacar os inimigos, aumentar o seu acampamento e expandir o seu poder político para ganharem um lugar entre os deuses de Valhalla. A avançada mecânica RPG permite-lhes moldar o crescimento da sua personagem e influenciar o mundo ao seu redor. Em cada escolha que fizerem, das alianças políticas à estratégia de combate, sem esquecer o diálogo e o equipamento, irão trilhar o seu próprio percurso até à glória.

LEGO® Worlds para a PS4®: O LEGO® Worlds é um mundo aberto gerado processualmente e completamente construído com blocos de LEGO que os jogadores podem manipular livremente e povoar de forma dinâmica com modelos LEGO.

Em baixo a lista completa:

Need for Speed™ Unbound para a PS5®.

The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition para a PS5®.

Tales of Arise para a PS4® / PS5®.

Assassin's Creed® Valhalla para a PS4® / PS5®.

LEGO® Worlds para a PS4®.

LEGO® Jurassic World para a PS4®.

Roguebook para a PS4® / PS5®.

Rogue Lords para a PS4®.

Tales of Zestiria para a PS4®.

Paralelamente, é de lembrar que os jogadores terão uma última oportunidade de desfrutar dos títulos que deixarão de estar disponíveis no catálogo de jogos do PlayStation®Plus Extra e Premium a partir de 20 de fevereiro. Estes títulos são: Tekken 7, Resident Evil 7 biohazard, Ace Combat 7 Skies Unknown, Oninaki, Lost Sphear, I am Setsuna, Lost Words: Beyond the Page, Hue, Tacoma, Thomas Was Alone. Destiny 2: The Witch Queen deixará de estar disponível a partir do próximo dia 05 de março.

Catálogo de clássicos (Premium)

[Estes são os títulos que estarão disponíveis para os subscritores do PlayStation®Plus Premium este mês]

Resistance: Retribution para a PS4® / PS5®.

Jet Rider 2 para a PS4® / PS5®.

Tales of Symphonia para a PS4® / PS5.

Tales of Vesperia para a PS4® / PS5®.